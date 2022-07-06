https://ria.ru/20220706/mirotvortsy-1800657135.html

В ООН призвали судить миротворцев, совершивших сексуальное насилие в ЦАР

В ООН призвали судить миротворцев, совершивших сексуальное насилие в ЦАР - РИА Новости, 06.07.2022

В ООН призвали судить миротворцев, совершивших сексуальное насилие в ЦАР

Миротворцы ООН из Габона, которые совершили сексуальное насилие в Центральной африканской республике, должны предстать перед судом, заявил в среду на заседании... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:32

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хартум (город)

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Миротворцы ООН из Габона, которые совершили сексуальное насилие в Центральной африканской республике, должны предстать перед судом, заявил в среду на заседании УВКПЧ ООН независимый эксперт ООН по вопросу о положении в области прав человека в ЦАР Яо Агбецэ.Ранее ООН приняла решение вывести около 450 габонских миротворцев из Центральноафриканской республики (ЦАР) после множества случаев предполагаемой сексуальной эксплуатации и насилия, в том числе в отношении детей."Миротворцы, совершившие сексуальное насилие в Центральноафриканской республике, должны предстать перед судом", - сказал он.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html

https://ria.ru/20220530/tsar-1791785735.html

цар

банги

хартум (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, банги, хартум (город), оон