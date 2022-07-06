10:40 06.07.2022 (обновлено: 12:42 06.07.2022)
В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок
Die Zeit: союз России и Китая стремится к доминированию в новом мировом порядке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля
Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit.
"Страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние", — говорится в публикации.
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Так, украинский кризис привел к сплочению в ЕС и НАТО, в процессе присоединения к альянсу находятся Швеция и Финляндия, однако Россия объединяет такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР, Китай и Бразилия, в рамках БРИКС, отмечается в статье.
Новый миропорядок будет определяться сразу несколькими игроками, конкурирующими между собой за влияние, заключил автор.
Новый миропорядок будет определяться сразу несколькими игроками, конкурирующими между собой за влияние, заключил автор.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".