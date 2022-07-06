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В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок - РИА Новости, 06.07.2022
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В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок
В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок - РИА Новости, 06.07.2022
В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок
Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:40
2022-07-06T12:42
в мире
украина
россия
европа
сша
китай
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit. "Страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние", — говорится в публикации. Так, украинский кризис привел к сплочению в ЕС и НАТО, в процессе присоединения к альянсу находятся Швеция и Финляндия, однако Россия объединяет такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР, Китай и Бразилия, в рамках БРИКС, отмечается в статье. Новый миропорядок будет определяться сразу несколькими игроками, конкурирующими между собой за влияние, заключил автор. Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html
https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html
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в мире, украина, россия, европа, сша, китай
10:40 06.07.2022 (обновлено: 12:42 06.07.2022)
 
В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок

Die Zeit: союз России и Китая стремится к доминированию в новом мировом порядке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля
Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit.
"Страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние", — говорится в публикации.
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Так, украинский кризис привел к сплочению в ЕС и НАТО, в процессе присоединения к альянсу находятся Швеция и Финляндия, однако Россия объединяет такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР, Китай и Бразилия, в рамках БРИКС, отмечается в статье.

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Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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