https://ria.ru/20220706/miroporyadok-1800605623.html

В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок

В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок - РИА Новости, 06.07.2022

В Германии рассказали, как Россия изменит миропорядок

Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:40

2022-07-06T10:40

2022-07-06T12:42

в мире

украина

россия

европа

сша

китай

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прямым следствием украинского кризиса станет изменение мирового порядка, к доминированию стремится союз Москвы и Пекина, пишет Die Zeit. "Страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние", — говорится в публикации. Так, украинский кризис привел к сплочению в ЕС и НАТО, в процессе присоединения к альянсу находятся Швеция и Финляндия, однако Россия объединяет такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР, Китай и Бразилия, в рамках БРИКС, отмечается в статье. Новый миропорядок будет определяться сразу несколькими игроками, конкурирующими между собой за влияние, заключил автор. Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html

https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

https://ria.ru/20220622/ssha-1797332045.html

украина

россия

европа

сша

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, европа, сша, китай