https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800663541.html

Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы

Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы - РИА Новости, 06.07.2022

Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы

Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:34

2022-07-06T13:34

2022-07-06T13:39

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общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации."Обеспечить до 10 июля 2022 г поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800661644.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)