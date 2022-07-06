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Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы - РИА Новости, 06.07.2022
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Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы
Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы - РИА Новости, 06.07.2022
Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы
Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:34
2022-07-06T13:39
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации."Обеспечить до 10 июля 2022 г поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800661644.html
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:34 06.07.2022 (обновлено: 13:39 06.07.2022)
 
Минздрав поручил перевести пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы

Минздрав рекомендовал регионам переводить пациентов с COVID-19 в инфекционные больницы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Обеспечить до 10 июля 2022 г поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда", - говорится в документе.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 13:27
Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи
 
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