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Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 06.07.2022
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Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи
Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 06.07.2022
Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи
Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:27
2022-07-06T13:27
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее были перепрофилированы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации."На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекций", - говорится в документе.При необходимости пациенты с коронавирусной инфекцией будут получать помощь в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с неинфекционным заболеваниями.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:27 06.07.2022
 
Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи

Минздрав рекомендовал регионам полностью возобновить оказание плановой медпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее были перепрофилированы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекций", - говорится в документе.
При необходимости пациенты с коронавирусной инфекцией будут получать помощь в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с неинфекционным заболеваниями.
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