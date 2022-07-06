https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800661644.html

Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи

Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 06.07.2022

Минздрав рекомендовал полностью возобновить оказание плановой медпомощи

Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:27

2022-07-06T13:27

2022-07-06T13:27

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее были перепрофилированы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации."На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекций", - говорится в документе.При необходимости пациенты с коронавирусной инфекцией будут получать помощь в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с неинфекционным заболеваниями.

https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)