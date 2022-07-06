Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/minobrnauki-1800610314.html
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.07.2022
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом
Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:56
2022-07-06T10:56
россия
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91249/01/912490103_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_e50fb96c06c52d661a878d9562c3fe36.jpg
МОСКВА. 6 июл - РИА Новости. Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Ранее в СМИ появилась информация, что в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом."Подобная инициатива не поступала в Минобрнауки России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220705/obrazovanie-1800299689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91249/01/912490103_133:0:1868:1301_1920x0_80_0_0_7f880f6deaf5867eef94ecd69bedbe9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
10:56 06.07.2022
 
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом

В Минобрнауки не поступала инициатива о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом

© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Fotolia / picsfive
Студенты в аудитории
Читать ria.ru в
МОСКВА. 6 июл - РИА Новости. Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее в СМИ появилась информация, что в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом.
"Подобная инициатива не поступала в Минобрнауки России", - говорится в сообщении.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 10:56
Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала