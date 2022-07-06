https://ria.ru/20220706/minobrnauki-1800610314.html
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.07.2022
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом
Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:56
2022-07-06T10:56
2022-07-06T10:56
россия
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА. 6 июл - РИА Новости. Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Ранее в СМИ появилась информация, что в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом."Подобная инициатива не поступала в Минобрнауки России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220705/obrazovanie-1800299689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом
В Минобрнауки не поступала инициатива о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом