https://ria.ru/20220706/minobrnauki-1800610314.html

В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом

В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.07.2022

В Минобрнауки не получали инициативу об обучении борьбе с терроризмом

Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:56

2022-07-06T10:56

2022-07-06T10:56

россия

общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА. 6 июл - РИА Новости. Инициатива в Минобрнауки о подготовке специалистов по борьбе с терроризмом не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Ранее в СМИ появилась информация, что в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом."Подобная инициатива не поступала в Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220705/obrazovanie-1800299689.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)