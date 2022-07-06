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Ученые создали новый экологичный материал для сенсоров
Ученые создали новый экологичный материал для сенсоров - РИА Новости, 06.07.2022
Ученые создали новый экологичный материал для сенсоров
В НИУ МИЭТ синтезировали новый материал с особыми электромагнитными свойствами. По словам ученых, соединение будет востребовано при производстве сенсоров... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:00
2022-07-06T09:00
2022-07-06T11:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В НИУ МИЭТ синтезировали новый материал с особыми электромагнитными свойствами. По словам ученых, соединение будет востребовано при производстве сенсоров электрического и магнитного поля и других систем современной электроники. Результаты опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.Для кристаллической структуры соединений металлов характерно упорядоченное расположение ионов, то есть атомов или их групп c определенной электронной конфигурацией и химической связью. Как поясняют специалисты, тип упорядочивания ионов определяет электрические и магнитные свойства материала.Механическое, электромагнитное и другие воздействия на соединения металлов могут менять порядок связи ионов и, соответственно, — характеристики материала. Некоторые соединения реагируют только на один из факторов, но есть и так называемые мультиферроики — материалы, подверженные сразу нескольким типам взаимозависимого упорядочения, что делает их незаменимыми в современной электронике.Специалисты НИУ МИЭТ вместе с зарубежными коллегами создали новый мультиферроик на основе системы сложных оксидов BiMnO3-BiFeO3.По словам ученых, материалы такого типа востребованы при создании различных сенсорных систем, а также магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов, конвертирующих друг в друга механическую и электрическую энергию.Предложенная методика, заявляют авторы, позволяет синтезировать материалы с метастабильным состоянием, которые меняют физико-химические параметры под действием даже слабого электрического или магнитного поля, температуры и давления. Кроме того, благодаря механизмам химического замещения ионов ионами с другой электронной конфигурацией можно получать материалы с заданными физико-химическими свойствами."Наше соединение более экологично в сравнении с теми, что используются сегодня в промышленности, так как не содержит свинец", — подчеркнул Силибин.Для получения материалов использовался метод твердофазных реакций, при котором перемешанные простые оксиды или нитраты спекаются при температуре 1000–1300 градусов.В исследовании принимали участие специалисты университета Коимбры (Португалия) и Сеченовского университета. В рамках проекта РНФ № 21-19-00386 ученые планируют исследовать другие материалы для создания высокочувствительных датчиков.
https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html
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навигатор абитуриента, технологии, португалия, национальный исследовательский университет «миэт», университетская наука, открытия - риа наука, россия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
В НИУ МИЭТ
синтезировали новый материал с особыми электромагнитными свойствами. По словам ученых, соединение будет востребовано при производстве сенсоров электрического и магнитного поля и других систем современной электроники. Результаты опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds
.
Для кристаллической структуры соединений металлов характерно упорядоченное расположение ионов, то есть атомов или их групп c определенной электронной конфигурацией и химической связью. Как поясняют специалисты, тип упорядочивания ионов определяет электрические и магнитные свойства материала.
Механическое, электромагнитное и другие воздействия на соединения металлов могут менять порядок связи ионов и, соответственно, — характеристики материала. Некоторые соединения реагируют только на один из факторов, но есть и так называемые мультиферроики — материалы, подверженные сразу нескольким типам взаимозависимого упорядочения, что делает их незаменимыми в современной электронике.
Специалисты НИУ МИЭТ вместе с зарубежными коллегами создали новый мультиферроик на основе системы сложных оксидов BiMnO3-BiFeO3.
"Наш материал обладает магнитоэлектрическим взаимодействием, то есть проявляет и электрическую поляризацию, и магнитоактивность. Он полностью стабилен при комнатной температуре и может быть использован в электронике. Таких мультиферроиков на рынке сегодня немного", — рассказал доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Максим Силибин.
По словам ученых, материалы такого типа востребованы при создании различных сенсорных систем, а также магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов, конвертирующих друг в друга механическую и электрическую энергию.
Предложенная методика, заявляют авторы, позволяет синтезировать материалы с метастабильным состоянием, которые меняют физико-химические параметры под действием даже слабого электрического или магнитного поля, температуры и давления. Кроме того, благодаря механизмам химического замещения ионов ионами с другой электронной конфигурацией можно получать материалы с заданными физико-химическими свойствами.
"Наше соединение более экологично в сравнении с теми, что используются сегодня в промышленности, так как не содержит свинец", — подчеркнул Силибин.
Для получения материалов использовался метод твердофазных реакций, при котором перемешанные простые оксиды или нитраты спекаются при температуре 1000–1300 градусов.
В исследовании принимали участие специалисты университета Коимбры (Португалия) и Сеченовского университета. В рамках проекта РНФ № 21-19-00386 ученые планируют исследовать другие материалы для создания высокочувствительных датчиков.