Ученые создали новый экологичный материал для сенсоров

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В НИУ МИЭТ синтезировали новый материал с особыми электромагнитными свойствами. По словам ученых, соединение будет востребовано при производстве сенсоров электрического и магнитного поля и других систем современной электроники. Результаты опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.Для кристаллической структуры соединений металлов характерно упорядоченное расположение ионов, то есть атомов или их групп c определенной электронной конфигурацией и химической связью. Как поясняют специалисты, тип упорядочивания ионов определяет электрические и магнитные свойства материала.Механическое, электромагнитное и другие воздействия на соединения металлов могут менять порядок связи ионов и, соответственно, — характеристики материала. Некоторые соединения реагируют только на один из факторов, но есть и так называемые мультиферроики — материалы, подверженные сразу нескольким типам взаимозависимого упорядочения, что делает их незаменимыми в современной электронике.Специалисты НИУ МИЭТ вместе с зарубежными коллегами создали новый мультиферроик на основе системы сложных оксидов BiMnO3-BiFeO3.По словам ученых, материалы такого типа востребованы при создании различных сенсорных систем, а также магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов, конвертирующих друг в друга механическую и электрическую энергию.Предложенная методика, заявляют авторы, позволяет синтезировать материалы с метастабильным состоянием, которые меняют физико-химические параметры под действием даже слабого электрического или магнитного поля, температуры и давления. Кроме того, благодаря механизмам химического замещения ионов ионами с другой электронной конфигурацией можно получать материалы с заданными физико-химическими свойствами."Наше соединение более экологично в сравнении с теми, что используются сегодня в промышленности, так как не содержит свинец", — подчеркнул Силибин.Для получения материалов использовался метод твердофазных реакций, при котором перемешанные простые оксиды или нитраты спекаются при температуре 1000–1300 градусов.В исследовании принимали участие специалисты университета Коимбры (Португалия) и Сеченовского университета. В рамках проекта РНФ № 21-19-00386 ученые планируют исследовать другие материалы для создания высокочувствительных датчиков.

