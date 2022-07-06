https://ria.ru/20220706/metallica-1800627782.html
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек - РИА Новости, 06.07.2022
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:03
2022-07-06T12:03
2022-07-06T12:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
metallica
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/47/1517044768_0:137:4325:2569_1920x0_80_0_0_62c372a8ce2d88368fb11cbb74a7782b.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. Музыканты отметили, что были приятно поражены результатом. Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.
https://ria.ru/20220704/avatar-1800029275.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/47/1517044768_212:0:4049:2878_1920x0_80_0_0_4ef4a87028c965e190f1eb154f45c30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, музыка, metallica
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек
Группа Metallica в восторге от того, как в "Очень странных делах" использовали ее трек
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети.
"Братья Даффер (создатели сериала, — Прим. ред.) всегда круто использовали музыку в "Очень странных делах", и мы были вне себя от радости, потому что они не просто включили нашу песню "Master of puppets", но еще и построили вокруг нее важную сцену", — говорится в посте.
Музыканты отметили, что были приятно поражены результатом.
Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.