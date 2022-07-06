https://ria.ru/20220706/metallica-1800627782.html

Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек

Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек - РИА Новости, 06.07.2022

Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек

Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:03

2022-07-06T12:03

2022-07-06T12:03

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. Музыканты отметили, что были приятно поражены результатом. Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.

https://ria.ru/20220704/avatar-1800029275.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, metallica