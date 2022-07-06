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Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек - РИА Новости, 06.07.2022
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:03
2022-07-06T12:03
культура
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metallica
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети. Музыканты отметили, что были приятно поражены результатом. Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, metallica
12:03 06.07.2022
 
Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек

Группа Metallica в восторге от того, как в "Очень странных делах" использовали ее трек

© AP Photo / Invision/ Amy HarrisВыступление группы Metallica
Выступление группы Metallica - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Metallica оценила, как в "Очень странных делах" звучит ее трек. Мнением коллектив поделился на странице группы в социальной сети.

"Братья Даффер (создатели сериала, — Прим. ред.) всегда круто использовали музыку в "Очень странных делах", и мы были вне себя от радости, потому что они не просто включили нашу песню "Master of puppets", но еще и построили вокруг нее важную сцену", — говорится в посте.

Музыканты отметили, что были приятно поражены результатом.
Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.
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