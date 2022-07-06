https://ria.ru/20220706/medvedev-1800625017.html
Медведев: процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность
Медведев: процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность - РИА Новости, 06.07.2022
Медведев: процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность
Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится - но "псы войны"... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:32
2022-07-06T11:32
2022-07-06T11:32
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сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится - но "псы войны" и сами это понимают, вот и заходятся "отвратительным лаем", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твердо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он напомнил о "бессмысленных войнах вдали от своей страны", которые вели США "без правил и без оглядки на мировое сообщество, которое "первому среди равных" вовсе не указ"."Насколько губительны последствия таких вторжений, хорошо знают Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия – список длинный, причём постоянно пополняемый", - отметил Медведев.Он добавил, что "с Россией так не получится".
https://ria.ru/20220706/nato-1800615371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий медведев
Медведев: процесс против России хотят устроить верящие в безнаказанность
Медведев заявил, что процесс против России хотят устроить верящие в свою безнаказанность