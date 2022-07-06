https://ria.ru/20220706/medvedchuk-1800732846.html

СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ

СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ

Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:40

2022-07-06T16:40

2022-07-06T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание "Страна.ua"."Вертолет и самолет семьи Медведчука передали на потребности ВСУ", - пишет издание. В свою очередь в офисе генпрокурора Украины сообщили, что судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Фамилия депутата при этом не называется."Судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр