СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ
"Страна": конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали украинским военным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание "Страна.ua".
"Вертолет и самолет семьи Медведчука передали на потребности ВСУ", - пишет издание. В свою очередь в офисе генпрокурора Украины сообщили, что судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Фамилия депутата при этом не называется.
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"Судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.