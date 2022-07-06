Рейтинг@Mail.ru
СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/medvedchuk-1800732846.html
СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ
СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ
Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:40
2022-07-06T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754233766_0:411:2608:1878_1920x0_80_0_0_1701c5a60bc41301fe98c580036af930.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание "Страна.ua"."Вертолет и самолет семьи Медведчука передали на потребности ВСУ", - пишет издание. В свою очередь в офисе генпрокурора Украины сообщили, что судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Фамилия депутата при этом не называется."Судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754233766_0:91:2608:2047_1920x0_80_0_0_3fa2a1811f1ebc196fde397c3879fbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:40 06.07.2022
 
СМИ: конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали в ВСУ

"Страна": конфискованные у семьи Медведчука самолет и вертолет передали украинским военным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Конфискованные у семьи украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука самолет и вертолет, переданы украинским военным, сообщает в среду издание "Страна.ua".
"Вертолет и самолет семьи Медведчука передали на потребности ВСУ", - пишет издание. В свою очередь в офисе генпрокурора Украины сообщили, что судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Фамилия депутата при этом не называется.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:30
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
"Судом наложен арест на вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Недовольных все больше". Грозит ли Украине очередной госпереворот
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала