https://ria.ru/20220706/meditsina-1800615049.html
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины
Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:25
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы."В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мишустин
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:25 06.07.2022)
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины
Мишустин заявил, что останавливать развитие медицины нельзя ни при каких условиях