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Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины - РИА Новости, 06.07.2022
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Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины
Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:25
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы."В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях", - сказал Мишустин.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:25 06.07.2022)
 
Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины

Мишустин заявил, что останавливать развитие медицины нельзя ни при каких условиях

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы.
"В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях", - сказал Мишустин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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