https://ria.ru/20220706/meditsina-1800615049.html

Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины

Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины - РИА Новости, 06.07.2022

Мишустин потребовал не останавливать развитие медицины

Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:10

2022-07-06T11:10

2022-07-06T11:25

общество

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Развитие медицины в РФ не должно останавливаться ни при каких условиях, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы."В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, михаил мишустин