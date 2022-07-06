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Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/mariupol-1800748273.html
Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя
Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя - РИА Новости, 06.07.2022
Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил подразделению ДНР "Сомали" награды за освобождение Мариуполя. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:14
2022-07-06T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
мариуполь
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил подразделению ДНР "Сомали" награды за освобождение Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
17:14 06.07.2022
 
Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя

Глава ДНР Пушилин вручил подразделению "Сомали" награды за освобождение Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил подразделению ДНР "Сомали" награды за освобождение Мариуполя.
"Подразделение "Сомали" уже девятый год защищает мирных жителей Донбасса. Его бойцы там, где самые горячие точки, самые тяжелые бои. Сегодня вручил им заслуженные награды за освобождение Мариуполя", - сообщил в своем Telegram-канале Пушилин, добавив, что сейчас солдаты находятся там, "где во всех смыслах жарко".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.
Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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