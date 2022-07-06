https://ria.ru/20220706/mariupol-1800748273.html

Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя

Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя - РИА Новости, 06.07.2022

Пушилин наградил бойцов батальона "Сомали" за освобождение Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил подразделению ДНР "Сомали" награды за освобождение Мариуполя. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:14

2022-07-06T17:14

2022-07-06T17:14

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

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донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вручил подразделению ДНР "Сомали" награды за освобождение Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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в мире, здоровье - общество, мариуполь, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр