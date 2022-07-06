14:12 06.07.2022 (обновлено: 14:16 06.07.2022)
В МИД одобрили решение ЭКОВАС снять санкции с Мали
Замглавы департамента МИД Зайцев положительно оценил решение ЭКОВАС снять санкции с Мали
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва положительно оценивает решение ЭКОВАС о снятии санкций с Мали, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Убеждены, что принятое ЭКОВАС решение о снятии экономических и финансовых санкций, введенных полгода назад в отношении малийских властей, позволит им плотнее сфокусироваться на достижении главной цели - полного освобождения страны от присутствия бандформирований, ликвидации террористической угрозы и подготовки к всеобщим выборам", - сказал он, отметив, что РФ положительно относится к решению ЭКОВАС.
ЭКОВАС и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) в январе ввели санкции против Мали после того, как возглавляемое военными правительство объявило о переносе выборов. Тогда ЭКОВАС решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы со страной и остановить основную часть финансовых транзакций. В марте санкции против Мали приостановил ЗАЭВС.
Военный совет Мали в декабре объявил о невозможности провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года, как это было намечено ранее. Новые власти объяснили это соображениями безопасности. Согласно их плану, переходный период от 6 месяцев до 5 лет позволит военному правительству Мали "провести структурные институциональные реформы и организовать заслуживающие доверия, честные и прозрачные выборы". Парламент Мали одобрил поправки, расширяющие сроки переходного периода.
Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.