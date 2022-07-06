https://ria.ru/20220706/lnr-1800652726.html

Народная милиция ЛНР рекомендовала завербованным ВСУ добровольно сдаться

Народная милиция ЛНР рекомендовала завербованным ВСУ добровольно сдаться - РИА Новости, 06.07.2022

Народная милиция ЛНР рекомендовала завербованным ВСУ добровольно сдаться

Завербованные украинской армией граждане на освобожденных территориях в ЛНР могут сами обратиться в органы правопорядка с признанием об этом, тогда они могут... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:56

2022-07-06T12:56

2022-07-06T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Завербованные украинской армией граждане на освобожденных территориях в ЛНР могут сами обратиться в органы правопорядка с признанием об этом, тогда они могут избежать уголовной ответственности за сотрудничество с Украиной, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Рекомендация Народной милиции ЛНР - чтобы эти люди (завербованные украинской армией - ред.) самостоятельно приходили в органы правопорядка и рассказывали о том, что их завербовали. Потому что таким образом они снимут с себя ответственность, есть ряд смягчающих обстоятельств, когда они даже могут избежать уголовной ответственности", - сказал Марочко в эфире "России 24", обращаясь к тем, кого завербовали в ЛНР силовики. В противном же случае их может ждать тюремный срок от 10 лет, добавил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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