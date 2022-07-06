https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года - РИА Новости, 06.07.2022
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
Свыше 12 тысяч лифтов заменили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:11
2022-07-06T15:11
2022-07-06T15:11
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Свыше 12 тысяч лифтов заменили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, уже заменен. С 2020 года программа по замене лифтов выполняется в плановом режиме и будет продолжена", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.Самая большая потребность замены лифтового оборудования была в таких крупных городских округах, как Балашиха, Красногорск, Королев и Мытищи."Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. В ходе реализации программы с 2014 года заменено и отремонтировано более 12 155 лифтов в 3,8 тысячах многоквартирных домах. В 2022 году нами запланировано заменить 800 лифтов. План работ выполнен на 41,5%", - добавил Велиховский.
https://ria.ru/20220621/dolschiki-1797110862.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), капремонт в москве, красногорск, балашиха