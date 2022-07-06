Рейтинг@Mail.ru
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года - РИА Новости, 06.07.2022
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
Свыше 12 тысяч лифтов заменили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:11
2022-07-06T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
капремонт в москве
красногорск
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/18/1559501891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1063620ce1d8fafb7939a6cf8081f0e0.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Свыше 12 тысяч лифтов заменили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, уже заменен. С 2020 года программа по замене лифтов выполняется в плановом режиме и будет продолжена", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.Самая большая потребность замены лифтового оборудования была в таких крупных городских округах, как Балашиха, Красногорск, Королев и Мытищи."Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. В ходе реализации программы с 2014 года заменено и отремонтировано более 12 155 лифтов в 3,8 тысячах многоквартирных домах. В 2022 году нами запланировано заменить 800 лифтов. План работ выполнен на 41,5%", - добавил Велиховский.
https://ria.ru/20220621/dolschiki-1797110862.html
московская область (подмосковье)
красногорск
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/18/1559501891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f98b25d05bc787f3741a6a67309423eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), капремонт в москве, красногорск, балашиха
15:11 06.07.2022
 

Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года

© РИА Новости / Александр НатрускинОбновленный лифт
Обновленный лифт - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Свыше 12 тысяч лифтов заменили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, уже заменен. С 2020 года программа по замене лифтов выполняется в плановом режиме и будет продолжена", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.
Самая большая потребность замены лифтового оборудования была в таких крупных городских округах, как Балашиха, Красногорск, Королев и Мытищи.
"Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. В ходе реализации программы с 2014 года заменено и отремонтировано более 12 155 лифтов в 3,8 тысячах многоквартирных домах. В 2022 году нами запланировано заменить 800 лифтов. План работ выполнен на 41,5%", - добавил Велиховский.
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 17:38Новости Подмосковья
Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье решится в 2023 году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Капремонт в МосквеКрасногорскБалашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала