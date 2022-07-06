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В медучреждениях Москвы до конца года заменят около 100 лифтов
В медучреждениях Москвы до конца года заменят около 100 лифтов - РИА Новости, 06.07.2022
В медучреждениях Москвы до конца года заменят около 100 лифтов
Около 100 лифтов заменят в московских медицинских учреждениях до конца года, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:29
2022-07-06T07:29
2022-07-06T07:29
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петр бирюков
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 100 лифтов заменят в московских медицинских учреждениях до конца года, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что менять лифты будут поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами."Кабины новых лифтов выполнены из специальной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены дисплеями из черного безопасного стекла и подвесными потолками со светодиодным энергосберегающим освещением. В лифтах предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новые лифты оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, оснащены системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери.
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петр бирюков, общество, москва
В медучреждениях Москвы до конца года заменят около 100 лифтов
Заммэра Бирюков: около 100 лифтов заменят в медучреждениях Москвы до конца года
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 100 лифтов заменят в московских медицинских учреждениях до конца года, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене в действующих медицинских учреждениях 98 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснастим новым лифтовым оборудованием, полностью отвечающим современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что менять лифты будут поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами.
"Кабины новых лифтов выполнены из специальной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены дисплеями из черного безопасного стекла и подвесными потолками со светодиодным энергосберегающим освещением. В лифтах предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новые лифты оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, оснащены системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери.