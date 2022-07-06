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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,35 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,35 рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,35 рубля
Рубль ощутимо снизился в среду: курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро - до 64,77 рубля на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:35
2022-07-06T19:35
2022-07-06T19:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо снизился в среду: курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро - до 64,77 рубля на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,2 рубля, до 63,35 руб, евро - на 1,17 рубля, до 64,77 рубля.Стоимость нефти падала вечером на 3,3%, до 99,4 доллара за баррель сорта Brent.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 63,35 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77