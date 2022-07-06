https://ria.ru/20220706/kurban-1800656520.html

Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам

Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам - РИА Новости, 06.07.2022

Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам

Специальные площадки для забоя жертвенных животных оборудованы в Подмосковье к празднику Курбан-байрам, непосредственно в Москве площадок для забоя нет,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:12

2022-07-06T13:12

2022-07-06T14:01

религия

равиль гайнутдин

россия

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152690/93/1526909358_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_f14c726b80745ffc5e1345425f40e364.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Специальные площадки для забоя жертвенных животных оборудованы в Подмосковье к празднику Курбан-байрам, непосредственно в Москве площадок для забоя нет, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов."Чтобы не было никаких инцидентов по вопросу жертвенных животных – обряды проходят в специально отведенных местах, сегодня уже на наших сайтах размещена информация, чтобы не было никаких провокаций. <...> В Москве у нас таких площадок нет – есть на территории Московской области, где наши верующие могут выполнить обряд жертвоприношение в течение трех дней. Вплоть до того, что для тех, кому тяжело, есть услуга заказа обряда жертвенного животного: пенсионеры, люди, кому тяжело отправляться на места забоя, могут воспользоваться услугой привоза курбана уже на дом", – сообщил он во время телемоста Москва-Мекка в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".ДУМ Татарстана, добавил он, также организовало специальные площадки для забоя жертвенных животных. "Верующих мы тоже призываем, чтобы все делалось в рамках тех правил и порядка, которые установлены", – добавил Аббясов.Ранее председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин в интервью РИА Новости заявил, что заклание жертвенных животных на празднике жертвоприношения Курбан-байрам должно происходить только на специальных площадках, и недопустимо совершать этот обряд в непредназначенных для этого местах.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.

https://ria.ru/20210721/kurban-1742230466.html

https://ria.ru/20220705/khadzh-1800471339.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

равиль гайнутдин, россия, московская область (подмосковье), москва