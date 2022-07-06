https://ria.ru/20220706/kurban-1800656520.html
Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам
Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам - РИА Новости, 06.07.2022
Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам
Специальные площадки для забоя жертвенных животных оборудованы в Подмосковье к празднику Курбан-байрам, непосредственно в Москве площадок для забоя нет,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:12
2022-07-06T13:12
2022-07-06T14:01
религия
равиль гайнутдин
россия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Специальные площадки для забоя жертвенных животных оборудованы в Подмосковье к празднику Курбан-байрам, непосредственно в Москве площадок для забоя нет, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов."Чтобы не было никаких инцидентов по вопросу жертвенных животных – обряды проходят в специально отведенных местах, сегодня уже на наших сайтах размещена информация, чтобы не было никаких провокаций. <...> В Москве у нас таких площадок нет – есть на территории Московской области, где наши верующие могут выполнить обряд жертвоприношение в течение трех дней. Вплоть до того, что для тех, кому тяжело, есть услуга заказа обряда жертвенного животного: пенсионеры, люди, кому тяжело отправляться на места забоя, могут воспользоваться услугой привоза курбана уже на дом", – сообщил он во время телемоста Москва-Мекка в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".ДУМ Татарстана, добавил он, также организовало специальные площадки для забоя жертвенных животных. "Верующих мы тоже призываем, чтобы все делалось в рамках тех правил и порядка, которые установлены", – добавил Аббясов.Ранее председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин в интервью РИА Новости заявил, что заклание жертвенных животных на празднике жертвоприношения Курбан-байрам должно происходить только на специальных площадках, и недопустимо совершать этот обряд в непредназначенных для этого местах.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.
https://ria.ru/20210721/kurban-1742230466.html
https://ria.ru/20220705/khadzh-1800471339.html
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равиль гайнутдин, россия, московская область (подмосковье), москва
13:12 06.07.2022 (обновлено: 14:01 06.07.2022)
Муфтий рассказал о площадках для забоя скота на Курбан-байрам
Площадок для ритуального забоя скота на Курбан-Байрам в Москве не будет, заявил муфтий
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Специальные площадки для забоя жертвенных животных оборудованы в Подмосковье к празднику Курбан-байрам, непосредственно в Москве площадок для забоя нет, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
"Чтобы не было никаких инцидентов по вопросу жертвенных животных – обряды проходят в специально отведенных местах, сегодня уже на наших сайтах размещена информация, чтобы не было никаких провокаций. <...> В Москве у нас таких площадок нет – есть на территории Московской области, где наши верующие могут выполнить обряд жертвоприношение в течение трех дней. Вплоть до того, что для тех, кому тяжело, есть услуга заказа обряда жертвенного животного: пенсионеры, люди, кому тяжело отправляться на места забоя, могут воспользоваться услугой привоза курбана уже на дом", – сообщил он во время телемоста Москва-Мекка в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
ДУМ Татарстана, добавил он, также организовало специальные площадки для забоя жертвенных животных. "Верующих мы тоже призываем, чтобы все делалось в рамках тех правил и порядка, которые установлены", – добавил Аббясов.
Ранее председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин в интервью РИА Новости заявил, что заклание жертвенных животных на празднике жертвоприношения Курбан-байрам
должно происходить только на специальных площадках, и недопустимо совершать этот обряд в непредназначенных для этого местах.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.