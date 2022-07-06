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Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 06.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800736988.html
Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире
Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30-процентном росте случаев заражения коронавирусом в мире... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:48
2022-07-06T17:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30-процентном росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели."За последние две недели число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось почти на 30%. В четырех из шести субрегионов ВОЗ отмечается рост числа случаев за последнюю неделю", - сказал глава организации в среду на брифинге. Он уточнил, что в Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. По его словам, в Индии был обнаружен новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.В связи с этим глава ВОЗ напомнил о значимости тестирования и вакцинации. "По мере изменения вируса COVID-19 защита, обеспечиваемая вакцинацией, которая все еще действительно эффективна для предотвращения серьезных форм заболевания и смерти, ослабевает. Снижение иммунитета подчеркивает важность ревакцинации, особенно для групп риска", - отметил гендиректор ВОЗ.
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коронавирус covid-19, в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус
16:48 06.07.2022 (обновлено: 17:30 06.07.2022)
 
Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 30 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30-процентном росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели.
"За последние две недели число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось почти на 30%. В четырех из шести субрегионов ВОЗ отмечается рост числа случаев за последнюю неделю", - сказал глава организации в среду на брифинге. Он уточнил, что в Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. По его словам, в Индии был обнаружен новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.
В связи с этим глава ВОЗ напомнил о значимости тестирования и вакцинации. "По мере изменения вируса COVID-19 защита, обеспечиваемая вакцинацией, которая все еще действительно эффективна для предотвращения серьезных форм заболевания и смерти, ослабевает. Снижение иммунитета подчеркивает важность ревакцинации, особенно для групп риска", - отметил гендиректор ВОЗ.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреВОЗТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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