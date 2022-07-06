https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800736988.html

Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире

Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 06.07.2022

Глава ВОЗ заявил о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30-процентном росте случаев заражения коронавирусом в мире... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:48

2022-07-06T16:48

2022-07-06T17:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

воз

тедрос адханом гебрейесус

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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30-процентном росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели."За последние две недели число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось почти на 30%. В четырех из шести субрегионов ВОЗ отмечается рост числа случаев за последнюю неделю", - сказал глава организации в среду на брифинге. Он уточнил, что в Европе и Америке волнами распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. По его словам, в Индии был обнаружен новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.В связи с этим глава ВОЗ напомнил о значимости тестирования и вакцинации. "По мере изменения вируса COVID-19 защита, обеспечиваемая вакцинацией, которая все еще действительно эффективна для предотвращения серьезных форм заболевания и смерти, ослабевает. Снижение иммунитета подчеркивает важность ревакцинации, особенно для групп риска", - отметил гендиректор ВОЗ.

https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус