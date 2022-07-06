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Говорить о завершении пандемии коронавируса еще нельзя, заявил Онищенко - РИА Новости, 06.07.2022
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Говорить о завершении пандемии коронавируса еще нельзя, заявил Онищенко
Говорить о завершении пандемии коронавируса еще нельзя, заявил Онищенко - РИА Новости, 06.07.2022
Говорить о завершении пандемии коронавируса еще нельзя, заявил Онищенко
Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции пока еще нельзя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:57
2022-07-06T12:57
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
геннадий онищенко
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции пока еще нельзя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Говорить о том, что коронавирусная инфекция завершилась, нельзя", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что по данным мировой статистики, количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние дни увеличивается.Ранее ряд стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса сообщал и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.
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общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, россия
12:57 06.07.2022
 
Говорить о завершении пандемии коронавируса еще нельзя, заявил Онищенко

Онищенко считает, что пандемия коронавирусной инфекции пока еще не завершилась

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции пока еще нельзя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Говорить о том, что коронавирусная инфекция завершилась, нельзя", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что по данным мировой статистики, количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние дни увеличивается.
Ранее ряд стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса сообщал и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 10:04Распространение коронавируса
Россия снимет ковидные ограничения на пересечение границы
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссия
 
 
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