https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800641742.html

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:20

2022-07-06T12:20

2022-07-06T12:20

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 555, госпитализированы 140 человек, выздоровели 358 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 339 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 779 939 случаев коронавируса, выздоровели 2 588 357 человек, умерли 44 220 человек.

https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800636152.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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