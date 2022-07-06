https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800641742.html
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:20
2022-07-06T12:20
2022-07-06T12:20
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 555 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 555, госпитализированы 140 человек, выздоровели 358 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 339 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 779 939 случаев коронавируса, выздоровели 2 588 357 человек, умерли 44 220 человек.
https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800636152.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 555 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек