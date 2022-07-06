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В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах - РИА Новости, 06.07.2022
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В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах
Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:40
2022-07-06T12:40
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
оон
азовское море
михаил мизинцев
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник отмечал, что ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях. Турецкая сторона заявляла ранее о намерении выступить в роли посредника в обсуждении продовольственных коридоров из Украины, президент страны Тайип Эрдоган выражал надежду на проведение переговоров в Стамбуле."Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Минобороны, где как раз про коридоры говорится. На этот счет было вчера заявление. Посмотрите внимательно, там содержится ответ на этот вопрос", - ответил Песков на просьбу журналистов оценить, на какой стадии находятся переговоры по продовольственным коридорам и какова роль России в них.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799339169.html
россия
украина
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, оон, азовское море, михаил мизинцев, дмитрий песков
12:40 06.07.2022
 
В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах

Песков: Минобороны ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гумкоридоров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник отмечал, что ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях. Турецкая сторона заявляла ранее о намерении выступить в роли посредника в обсуждении продовольственных коридоров из Украины, президент страны Тайип Эрдоган выражал надежду на проведение переговоров в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:02
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
"Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Минобороны, где как раз про коридоры говорится. На этот счет было вчера заявление. Посмотрите внимательно, там содержится ответ на этот вопрос", - ответил Песков на просьбу журналистов оценить, на какой стадии находятся переговоры по продовольственным коридорам и какова роль России в них.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаООНАзовское мореМихаил МизинцевДмитрий Песков
 
 
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