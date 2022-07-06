https://ria.ru/20220706/koridory-1800649006.html

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах

Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:40

2022-07-06T12:40

2022-07-06T12:40

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

оон

азовское море

михаил мизинцев

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник отмечал, что ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях. Турецкая сторона заявляла ранее о намерении выступить в роли посредника в обсуждении продовольственных коридоров из Украины, президент страны Тайип Эрдоган выражал надежду на проведение переговоров в Стамбуле."Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Минобороны, где как раз про коридоры говорится. На этот счет было вчера заявление. Посмотрите внимательно, там содержится ответ на этот вопрос", - ответил Песков на просьбу журналистов оценить, на какой стадии находятся переговоры по продовольственным коридорам и какова роль России в них.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799339169.html

россия

украина

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, оон, азовское море, михаил мизинцев, дмитрий песков