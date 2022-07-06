В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о морских гумкоридорах
Песков: Минобороны ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гумкоридоров
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покидает порт Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в своем заявлении ранее сообщило все, что касается морских продовольственных гуманитарных коридоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник отмечал, что ВС РФ созданы условия для работы двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях. Турецкая сторона заявляла ранее о намерении выступить в роли посредника в обсуждении продовольственных коридоров из Украины, президент страны Тайип Эрдоган выражал надежду на проведение переговоров в Стамбуле.
"Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Минобороны, где как раз про коридоры говорится. На этот счет было вчера заявление. Посмотрите внимательно, там содержится ответ на этот вопрос", - ответил Песков на просьбу журналистов оценить, на какой стадии находятся переговоры по продовольственным коридорам и какова роль России в них.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ также отметили, что Россия своими действиями демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.