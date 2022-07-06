https://ria.ru/20220706/konflikt-1800644598.html

В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре

В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре - РИА Новости, 06.07.2022

В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре

Нельзя сводить ситуацию в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту, она связана с противоправной деятельностью отдельных лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:29

2022-07-06T12:29

2022-07-06T12:31

россия

мурманская область

ковдор

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

происшествия

андрей чибис

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нельзя сводить ситуацию в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту, она связана с противоправной деятельностью отдельных лиц, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов."Хочу отметить, что по предварительной информации, конфликтная ситуация связана с противоправной деятельностью отдельных лиц. Поэтому попытки свести происходящее исключительно к межнациональному конфликту неправомерны", - сказал Баринов.Баринов добавил, что в Мурманскую область выехал представитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России."Безусловно, эта ситуация попала в поле нашего зрения, когда начала развиваться. Нами организовано взаимодействие с органами власти Мурманской области, правоохранительными органами, в частности, с ГУПЭ МВД России. В настоящее время в регион прибыл сотрудник агентства для выяснения причин и нормализации обстановки, в том числе при участии национальных общественных организаций", - сказал Баринов.Он отметил, что более подробную, детальную оценку ситуации можно будет дать после завершения работы правоохранительных, следственных органов и дополнительного анализа ее причин ситуационным центром ФАДН России совместно с правительством Мурманской области.В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, восемь были задержаны. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Пользователи соцсетей сообщают, что все произошло из-за того, что охрана не пустила в клуб мужчину с девушкой, которую сочла несовершеннолетней. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что контролирует ситуацию в моногороде, а правоохранительные органы все свои задачи четко отрабатывают. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

https://realty.ria.ru/20220706/sosedi-1800375853.html

https://ria.ru/20220624/stopkham-1797983212.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мурманская область, ковдор, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), происшествия, андрей чибис