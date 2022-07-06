https://ria.ru/20220706/konflikt-1800644598.html
В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре
В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре - РИА Новости, 06.07.2022
В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре
Нельзя сводить ситуацию в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту, она связана с противоправной деятельностью отдельных лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:29
2022-07-06T12:29
2022-07-06T12:31
россия
мурманская область
ковдор
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
происшествия
андрей чибис
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нельзя сводить ситуацию в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту, она связана с противоправной деятельностью отдельных лиц, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов."Хочу отметить, что по предварительной информации, конфликтная ситуация связана с противоправной деятельностью отдельных лиц. Поэтому попытки свести происходящее исключительно к межнациональному конфликту неправомерны", - сказал Баринов.Баринов добавил, что в Мурманскую область выехал представитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России."Безусловно, эта ситуация попала в поле нашего зрения, когда начала развиваться. Нами организовано взаимодействие с органами власти Мурманской области, правоохранительными органами, в частности, с ГУПЭ МВД России. В настоящее время в регион прибыл сотрудник агентства для выяснения причин и нормализации обстановки, в том числе при участии национальных общественных организаций", - сказал Баринов.Он отметил, что более подробную, детальную оценку ситуации можно будет дать после завершения работы правоохранительных, следственных органов и дополнительного анализа ее причин ситуационным центром ФАДН России совместно с правительством Мурманской области.В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, восемь были задержаны. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Пользователи соцсетей сообщают, что все произошло из-за того, что охрана не пустила в клуб мужчину с девушкой, которую сочла несовершеннолетней. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что контролирует ситуацию в моногороде, а правоохранительные органы все свои задачи четко отрабатывают. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
https://realty.ria.ru/20220706/sosedi-1800375853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманская область, ковдор, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), происшествия, андрей чибис
12:29 06.07.2022 (обновлено: 12:31 06.07.2022)
В ФАДН прокомментировали ситуацию с массовой дракой в мурманском Ковдоре
Глава ФАДН Баринов: ситуация в мурманском Ковдоре не связана с межнациональным конфликтом
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нельзя сводить ситуацию в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту, она связана с противоправной деятельностью отдельных лиц, заявил РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"Хочу отметить, что по предварительной информации, конфликтная ситуация связана с противоправной деятельностью отдельных лиц. Поэтому попытки свести происходящее исключительно к межнациональному конфликту неправомерны", - сказал Баринов.
Баринов добавил, что в Мурманскую область
выехал представитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН
) России
.
"Безусловно, эта ситуация попала в поле нашего зрения, когда начала развиваться. Нами организовано взаимодействие с органами власти Мурманской области, правоохранительными органами, в частности, с ГУПЭ МВД России. В настоящее время в регион прибыл сотрудник агентства для выяснения причин и нормализации обстановки, в том числе при участии национальных общественных организаций", - сказал Баринов.
Он отметил, что более подробную, детальную оценку ситуации можно будет дать после завершения работы правоохранительных, следственных органов и дополнительного анализа ее причин ситуационным центром ФАДН России совместно с правительством Мурманской области.
В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора
произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, восемь были задержаны. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Пользователи соцсетей сообщают, что все произошло из-за того, что охрана не пустила в клуб мужчину с девушкой, которую сочла несовершеннолетней. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что контролирует ситуацию в моногороде, а правоохранительные органы все свои задачи четко отрабатывают. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.