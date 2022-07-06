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Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/kommunalschiki-1800814276.html
Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке
Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке
Украинские боевики специально наносят повторные артиллерийские удары по Донецку, чтобы добиться потерь среди работников коммунальных служб, которые прибывают на РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:19
2022-07-06T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские боевики специально наносят повторные артиллерийские удары по Донецку, чтобы добиться потерь среди работников коммунальных служб, которые прибывают на место для ликвидации последствий обстрела, заявил РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин."Украинские каратели продолжают расстреливать город. Это приводит к тому, что нарушается инфраструктура, и как только наступает затишье, ремонтные бригады сразу выходят это все нейтрализовать. Мы имеем печальный опыт и видим эту подлость украинских военных, что в те же самые точки начинаются "прилеты". С этим сталкиваются все наши службы… Это большая беда, когда гибнут люди", - сказал собеседник агентства.
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в мире, днр
22:19 06.07.2022
 
Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ наносят повторные удары, чтобы попасть в коммунальщиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские боевики специально наносят повторные артиллерийские удары по Донецку, чтобы добиться потерь среди работников коммунальных служб, которые прибывают на место для ликвидации последствий обстрела, заявил РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин.
"Украинские каратели продолжают расстреливать город. Это приводит к тому, что нарушается инфраструктура, и как только наступает затишье, ремонтные бригады сразу выходят это все нейтрализовать. Мы имеем печальный опыт и видим эту подлость украинских военных, что в те же самые точки начинаются "прилеты". С этим сталкиваются все наши службы… Это большая беда, когда гибнут люди", - сказал собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
 
 
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