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Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент - РИА Новости, 06.07.2022
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Ставропольский край
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Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент
Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент - РИА Новости, 06.07.2022
Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент
На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:59
2022-07-06T10:59
ставропольский край
ягоды
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз.По данным ведомства, соблюдение агротехнологических процессов, благоприятные погодные условия и меры господдержки отразились на урожайности сладкой ягоды - так, в текущем году средняя урожайность клубники составила 42 центнера с гектара, что на 21% больше, чем в 2021 году. Аграрии Ставрополья собрали 308 тонн, что на 8% выше уровня прошлого года."Это направление АПК активно развивается. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в прошлом году на закладку ягод и уходные работы было выделено 4 млн рублей, что позволило возместить порядка 70% затрат. В 2022 году краевым бюджетом предусмотрено субсидирование ягодоводства в размере 6 миллионов рублей", – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.Наибольшие площади земляники открытого грунта сосредоточены в Кировском, Труновском, Георгиевском, Степновском округах. Кроме того, в Предгорном округе реализуется уникальный проект для круглогодичного выращивания клубники в тепличном комплексе.В крае планируется выведение новых сортов ягодных культур, увеличение промышленных площадей посадок, применение современных технологий возделывания в теплицах, что будет способствовать дальнейшему повышению урожайности и реализации поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности жителей страны качественными и вкусными ягодами.
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ягоды, экономика
10:59 06.07.2022
 

Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент

© Фото : предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского краяУрожай садовой земляники открытого грунта в Ставропольском крае
Урожай садовой земляники открытого грунта в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз.
По данным ведомства, соблюдение агротехнологических процессов, благоприятные погодные условия и меры господдержки отразились на урожайности сладкой ягоды - так, в текущем году средняя урожайность клубники составила 42 центнера с гектара, что на 21% больше, чем в 2021 году. Аграрии Ставрополья собрали 308 тонн, что на 8% выше уровня прошлого года.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 15:11Ставропольский край
Ставрополье увеличило производство молока на 8%
"Это направление АПК активно развивается. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в прошлом году на закладку ягод и уходные работы было выделено 4 млн рублей, что позволило возместить порядка 70% затрат. В 2022 году краевым бюджетом предусмотрено субсидирование ягодоводства в размере 6 миллионов рублей", – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
Наибольшие площади земляники открытого грунта сосредоточены в Кировском, Труновском, Георгиевском, Степновском округах. Кроме того, в Предгорном округе реализуется уникальный проект для круглогодичного выращивания клубники в тепличном комплексе.
© Фото : предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского краяУрожай садовой земляники открытого грунта в Ставропольском крае
Урожай садовой земляники открытого грунта в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского края
Урожай садовой земляники открытого грунта в Ставропольском крае
В крае планируется выведение новых сортов ягодных культур, увеличение промышленных площадей посадок, применение современных технологий возделывания в теплицах, что будет способствовать дальнейшему повышению урожайности и реализации поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности жителей страны качественными и вкусными ягодами.
 
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