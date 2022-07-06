https://ria.ru/20220706/klubnika-1800610234.html
Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент
Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент - РИА Новости, 06.07.2022
Урожайность клубники на Ставрополье выросла на 21 процент
На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:59
2022-07-06T10:59
2022-07-06T10:59
ставропольский край
ягоды
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз.По данным ведомства, соблюдение агротехнологических процессов, благоприятные погодные условия и меры господдержки отразились на урожайности сладкой ягоды - так, в текущем году средняя урожайность клубники составила 42 центнера с гектара, что на 21% больше, чем в 2021 году. Аграрии Ставрополья собрали 308 тонн, что на 8% выше уровня прошлого года."Это направление АПК активно развивается. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в прошлом году на закладку ягод и уходные работы было выделено 4 млн рублей, что позволило возместить порядка 70% затрат. В 2022 году краевым бюджетом предусмотрено субсидирование ягодоводства в размере 6 миллионов рублей", – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.Наибольшие площади земляники открытого грунта сосредоточены в Кировском, Труновском, Георгиевском, Степновском округах. Кроме того, в Предгорном округе реализуется уникальный проект для круглогодичного выращивания клубники в тепличном комплексе.В крае планируется выведение новых сортов ягодных культур, увеличение промышленных площадей посадок, применение современных технологий возделывания в теплицах, что будет способствовать дальнейшему повышению урожайности и реализации поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности жителей страны качественными и вкусными ягодами.
https://ria.ru/20220701/moloko-1799591810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ягоды, экономика
СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. На Ставрополье завершен массовый сбор урожая садовой земляники открытого грунта, сообщает краевой Минсельхоз.
По данным ведомства, соблюдение агротехнологических процессов, благоприятные погодные условия и меры господдержки отразились на урожайности сладкой ягоды - так, в текущем году средняя урожайность клубники составила 42 центнера с гектара, что на 21% больше, чем в 2021 году. Аграрии Ставрополья собрали 308 тонн, что на 8% выше уровня прошлого года.
"Это направление АПК активно развивается. В рамках реализации государственной программы Ставропольского края
"Развитие сельского хозяйства" в прошлом году на закладку ягод и уходные работы было выделено 4 млн рублей, что позволило возместить порядка 70% затрат. В 2022 году краевым бюджетом предусмотрено субсидирование ягодоводства в размере 6 миллионов рублей", – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
Наибольшие площади земляники открытого грунта сосредоточены в Кировском, Труновском, Георгиевском, Степновском округах. Кроме того, в Предгорном округе реализуется уникальный проект для круглогодичного выращивания клубники в тепличном комплексе.
В крае планируется выведение новых сортов ягодных культур, увеличение промышленных площадей посадок, применение современных технологий возделывания в теплицах, что будет способствовать дальнейшему повышению урожайности и реализации поставленных задач по обеспечению продовольственной безопасности жителей страны качественными и вкусными ягодами.