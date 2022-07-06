https://ria.ru/20220706/kitay-1800658587.html

МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал

МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал - РИА Новости, 06.07.2022

МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал

Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил в ходе брифинга в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:18

2022-07-06T13:18

2022-07-06T13:57

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

китай

сша

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил в ходе брифинга в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", - сказал он.Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира"."Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", - отметил он.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

китай

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, китай, сша, россия