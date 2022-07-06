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МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал - РИА Новости, 06.07.2022
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МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал
МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал - РИА Новости, 06.07.2022
МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал
Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил в ходе брифинга в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:18
2022-07-06T13:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
китай
сша
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил в ходе брифинга в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", - сказал он.Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира"."Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", - отметил он.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, китай, сша, россия
13:18 06.07.2022 (обновлено: 13:57 06.07.2022)
 
МИД России назвал попытки США наказать Китай обреченными на провал

МИД назвал попытки США наказать Китай за сотрудничество с Россией обреченными на провал

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил в ходе брифинга в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", - сказал он.
Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира".
"Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", - отметил он.
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