https://ria.ru/20220706/kazak-1800812655.html

В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта

В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта - РИА Новости, 06.07.2022

В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта

Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:04

2022-07-06T22:04

2022-07-06T22:04

сочи

россия

происшествия

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СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.ЧП произошло в среду. Ребенок, которого несло течением, случайно оказался на островке в середине реки."По счастливому стечению обстоятельств свидетелем прошествия стал настоящий герой - казак-дружинник из хутора Николаевский Адлеровского РКО Дмитрий Остапов. Он, рискуя своей жизнью, доплыл до пострадавшего и вытащил мальчишку", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Градоначальник отметил, что казак смог оказать помощь мальчику до приезда медиков и спасателей.Также ранее сообщалось, что время сильных ливней, прошедших в июне 2022 года в Сочи, рекой Псезуапсе унесло в море два автомобиля, там находились семеро туристов. Двое из них погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.Мзымта – горная река в Сочи с бурным стремительным течением. Длина реки - 89 километров. Она считается самой длинной и полноводной рекой России, впадающей в Черное море. Согласно некоторым источникам, река Мзымта переводится как "бешеная" из-за стремительного потока воды.

https://ria.ru/20220704/sochi-1800030406.html

сочи

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, россия, происшествия