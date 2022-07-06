В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта
В Сочи казак-дружинник спас подростка, унесенного бурным течением горной реки Мзымта
Вид на реку Мзымта. Архивное фото
СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
ЧП произошло в среду. Ребенок, которого несло течением, случайно оказался на островке в середине реки.
"По счастливому стечению обстоятельств свидетелем прошествия стал настоящий герой - казак-дружинник из хутора Николаевский Адлеровского РКО Дмитрий Остапов. Он, рискуя своей жизнью, доплыл до пострадавшего и вытащил мальчишку", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что казак смог оказать помощь мальчику до приезда медиков и спасателей.
Также ранее сообщалось, что время сильных ливней, прошедших в июне 2022 года в Сочи, рекой Псезуапсе унесло в море два автомобиля, там находились семеро туристов. Двое из них погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.
Мзымта – горная река в Сочи с бурным стремительным течением. Длина реки - 89 километров. Она считается самой длинной и полноводной рекой России, впадающей в Черное море. Согласно некоторым источникам, река Мзымта переводится как "бешеная" из-за стремительного потока воды.