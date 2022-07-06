Рейтинг@Mail.ru
В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/kazak-1800812655.html
В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта
В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта - РИА Новости, 06.07.2022
В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта
Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:04
2022-07-06T22:04
сочи
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794162267_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9ef6ab4ee64cf156c7f5900777458f40.jpg
СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.ЧП произошло в среду. Ребенок, которого несло течением, случайно оказался на островке в середине реки."По счастливому стечению обстоятельств свидетелем прошествия стал настоящий герой - казак-дружинник из хутора Николаевский Адлеровского РКО Дмитрий Остапов. Он, рискуя своей жизнью, доплыл до пострадавшего и вытащил мальчишку", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Градоначальник отметил, что казак смог оказать помощь мальчику до приезда медиков и спасателей.Также ранее сообщалось, что время сильных ливней, прошедших в июне 2022 года в Сочи, рекой Псезуапсе унесло в море два автомобиля, там находились семеро туристов. Двое из них погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.Мзымта – горная река в Сочи с бурным стремительным течением. Длина реки - 89 километров. Она считается самой длинной и полноводной рекой России, впадающей в Черное море. Согласно некоторым источникам, река Мзымта переводится как "бешеная" из-за стремительного потока воды.
https://ria.ru/20220704/sochi-1800030406.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794162267_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e3f050138aab468962374c0dc615c9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, происшествия
22:04 06.07.2022
 
В Сочи казак спас подростка, унесенного течением реки Мзымта

В Сочи казак-дружинник спас подростка, унесенного бурным течением горной реки Мзымта

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на реку Мзымта
Вид на реку Мзымта - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на реку Мзымта. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Казак-дружинник Дмитрий Остапов, увидев, как 14-летнего подростка уносит бурным течением реки Мзымта в Сочи, бросился в воду и вытащил мальчика, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
ЧП произошло в среду. Ребенок, которого несло течением, случайно оказался на островке в середине реки.
"По счастливому стечению обстоятельств свидетелем прошествия стал настоящий герой - казак-дружинник из хутора Николаевский Адлеровского РКО Дмитрий Остапов. Он, рискуя своей жизнью, доплыл до пострадавшего и вытащил мальчишку", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что казак смог оказать помощь мальчику до приезда медиков и спасателей.
Также ранее сообщалось, что время сильных ливней, прошедших в июне 2022 года в Сочи, рекой Псезуапсе унесло в море два автомобиля, там находились семеро туристов. Двое из них погибли, один выжил, остальных продолжают искать спасатели.
Мзымта – горная река в Сочи с бурным стремительным течением. Длина реки - 89 километров. Она считается самой длинной и полноводной рекой России, впадающей в Черное море. Согласно некоторым источникам, река Мзымта переводится как "бешеная" из-за стремительного потока воды.
Следователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 10:49
В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море
 
СочиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала