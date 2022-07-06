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В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.07.2022
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В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка
В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.07.2022
В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка
Женщина продала своего новорожденного сына в Каспийске, ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:09
2022-07-06T23:09
происшествия
каспийск
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Женщина продала своего новорожденного сына в Каспийске, ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.По версии следствия, 25 апреля в Каспийской городской центральной больнице женщина родила мальчика. Роженица 30 апреля выписалась из больницы, встретилась с местным жителем и договорилась передать ему новорожденного сына за 200 тысяч рублей.Подозреваемая оформила отказ от прав на ребенка и получила часть денежных средств за ребенка. Она 26 мая получила оставшуюся часть денег в размере 100 тысяч рублей.В последующем информация стала известна сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемую задержали в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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происшествия, каспийск, россия
23:09 06.07.2022
 
В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка

В СУСК по Дагестану сообщили о задержании женщины, продавшей своего новорожденного ребенка

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Женщина продала своего новорожденного сына в Каспийске, ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.
По версии следствия, 25 апреля в Каспийской городской центральной больнице женщина родила мальчика. Роженица 30 апреля выписалась из больницы, встретилась с местным жителем и договорилась передать ему новорожденного сына за 200 тысяч рублей.
Подозреваемая оформила отказ от прав на ребенка и получила часть денежных средств за ребенка. Она 26 мая получила оставшуюся часть денег в размере 100 тысяч рублей.
В последующем информация стала известна сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемую задержали в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Каспийска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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