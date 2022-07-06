https://ria.ru/20220706/kaspiysk-1800819553.html

В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка

В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.07.2022

В Каспийске задержали женщину, продавшую своего новорожденного ребенка

Женщина продала своего новорожденного сына в Каспийске, ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:09

2022-07-06T23:09

2022-07-06T23:09

происшествия

каспийск

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Женщина продала своего новорожденного сына в Каспийске, ее задержали правоохранители, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.По версии следствия, 25 апреля в Каспийской городской центральной больнице женщина родила мальчика. Роженица 30 апреля выписалась из больницы, встретилась с местным жителем и договорилась передать ему новорожденного сына за 200 тысяч рублей.Подозреваемая оформила отказ от прав на ребенка и получила часть денежных средств за ребенка. Она 26 мая получила оставшуюся часть денег в размере 100 тысяч рублей.В последующем информация стала известна сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемую задержали в порядке статей 91 и 92 УПК РФ.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

https://ria.ru/20220217/rebenok-1773367283.html

каспийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, каспийск, россия