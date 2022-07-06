https://ria.ru/20220706/kardiolog-1800584865.html

Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца

Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 06.07.2022

Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:24

2022-07-06T09:24

2022-07-06T09:24

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общество

здоровье - общество

коммунарка (москва)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя, а до путешествия стоит запастись постоянно принимаемыми лекарствами на 2-3 дня больше, чем будет длиться поездка, сообщила РИА Новости в День кардиолога заместитель главного внештатного специалиста кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева."Если у вас сердечно-сосудистое заболевание и вы собрались путешествовать, то необходимо соблюдать следующие правила. Заранее позаботьтесь о постоянно принимаемых препаратах, возьмите их с собой с запасом на 2-3 дня больше, чем будет длиться ваша поездка. При длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя. Если вы недавно перенесли острое заболевание или операцию на сердце и сосудах - посоветуйтесь с лечащим врачом. При планировании экскурсий заранее поинтересуйтесь уровнем физической нагрузки на маршруте, возможностью отдохнуть в тени, обязательно возьмите с собой запас питьевой воды", - сказала Лебедева.По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем со здоровьем у взрослых во всем мире, например, артериальной гипертензией в России страдает около 40% взрослого населения. В последние годы отмечается тенденция к появлению этих заболеваний и в молодом возрасте, что связано с ритмом жизни и питания людей в мегаполисах."В связи с этим особенно важно периодически проверять свою сердечно-сосудистую систему. Ведь чем раньше будут выявлены какие-либо отклонения, тем успешнее можно их скорректировать и минимизировать вред. Многие нарушения, выявлены на ранней стадии, могут быть скорректированы даже просто изменением образа жизни, питания. Но главное – их нужно выявить, а не списывать какие-то симптомы на жару, усталость и так далее", - рассказала кардиолог.Врач добавила, что некоторые нарушения работы сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, когда они лучше и эффективнее всего поддаются лечению, могут протекать совершенно бессимптомно. Проверить работу сердца и сосудов можно совершенно бесплатно в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.

https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

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коммунарка (москва)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коммунарка (москва)