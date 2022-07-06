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Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 06.07.2022
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Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца
Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца - РИА Новости, 06.07.2022
Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:24
2022-07-06T09:24
россия
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя, а до путешествия стоит запастись постоянно принимаемыми лекарствами на 2-3 дня больше, чем будет длиться поездка, сообщила РИА Новости в День кардиолога заместитель главного внештатного специалиста кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева."Если у вас сердечно-сосудистое заболевание и вы собрались путешествовать, то необходимо соблюдать следующие правила. Заранее позаботьтесь о постоянно принимаемых препаратах, возьмите их с собой с запасом на 2-3 дня больше, чем будет длиться ваша поездка. При длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя. Если вы недавно перенесли острое заболевание или операцию на сердце и сосудах - посоветуйтесь с лечащим врачом. При планировании экскурсий заранее поинтересуйтесь уровнем физической нагрузки на маршруте, возможностью отдохнуть в тени, обязательно возьмите с собой запас питьевой воды", - сказала Лебедева.По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем со здоровьем у взрослых во всем мире, например, артериальной гипертензией в России страдает около 40% взрослого населения. В последние годы отмечается тенденция к появлению этих заболеваний и в молодом возрасте, что связано с ритмом жизни и питания людей в мегаполисах."В связи с этим особенно важно периодически проверять свою сердечно-сосудистую систему. Ведь чем раньше будут выявлены какие-либо отклонения, тем успешнее можно их скорректировать и минимизировать вред. Многие нарушения, выявлены на ранней стадии, могут быть скорректированы даже просто изменением образа жизни, питания. Но главное – их нужно выявить, а не списывать какие-то симптомы на жару, усталость и так далее", - рассказала кардиолог.Врач добавила, что некоторые нарушения работы сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, когда они лучше и эффективнее всего поддаются лечению, могут протекать совершенно бессимптомно. Проверить работу сердца и сосудов можно совершенно бесплатно в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.
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россия, общество, здоровье - общество, коммунарка (москва)
09:24 06.07.2022
 
Врач рассказала, как вести себя в путешествии людям с заболеваниями сердца

Кардиолог: при перелетах людям с заболеваниями сердца надо обязательно ходить по салону

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБортпроводница проверяет багажные полки в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница проверяет багажные полки в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бортпроводница проверяет багажные полки в салоне самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя, а до путешествия стоит запастись постоянно принимаемыми лекарствами на 2-3 дня больше, чем будет длиться поездка, сообщила РИА Новости в День кардиолога заместитель главного внештатного специалиста кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева.
"Если у вас сердечно-сосудистое заболевание и вы собрались путешествовать, то необходимо соблюдать следующие правила. Заранее позаботьтесь о постоянно принимаемых препаратах, возьмите их с собой с запасом на 2-3 дня больше, чем будет длиться ваша поездка. При длительных перелетах необходимо обязательно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя. Если вы недавно перенесли острое заболевание или операцию на сердце и сосудах - посоветуйтесь с лечащим врачом. При планировании экскурсий заранее поинтересуйтесь уровнем физической нагрузки на маршруте, возможностью отдохнуть в тени, обязательно возьмите с собой запас питьевой воды", - сказала Лебедева.
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Вчера, 03:55
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По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем со здоровьем у взрослых во всем мире, например, артериальной гипертензией в России страдает около 40% взрослого населения. В последние годы отмечается тенденция к появлению этих заболеваний и в молодом возрасте, что связано с ритмом жизни и питания людей в мегаполисах.
"В связи с этим особенно важно периодически проверять свою сердечно-сосудистую систему. Ведь чем раньше будут выявлены какие-либо отклонения, тем успешнее можно их скорректировать и минимизировать вред. Многие нарушения, выявлены на ранней стадии, могут быть скорректированы даже просто изменением образа жизни, питания. Но главное – их нужно выявить, а не списывать какие-то симптомы на жару, усталость и так далее", - рассказала кардиолог.
Врач добавила, что некоторые нарушения работы сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, когда они лучше и эффективнее всего поддаются лечению, могут протекать совершенно бессимптомно. Проверить работу сердца и сосудов можно совершенно бесплатно в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)
 
 
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