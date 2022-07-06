https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800705706.html
Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах
Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах - РИА Новости, 06.07.2022
Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах
Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, комментируя РИА Новости свой пост о не нужных региону бюджетных туристах, заявил, что... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:07
2022-07-06T16:07
2022-07-06T19:32
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, комментируя РИА Новости свой пост о не нужных региону бюджетных туристах, заявил, что надо перестать формировать гиперреальность и приучиться говорить правду.Он отметил, что "население — не дети, хотя даже дети умеют улавливать фальшь". "Нужны честные и прямые дискуссии по важнейшим вопросам развития территорий", — сказал чиновник.Министр добавил, что говорил о том, какую выгоду получат от притока туристов местные жители и экономика, подчеркнув, что для него важно, чтобы из региона не уезжало население."Я говорю о недостаточности инфраструктуры для туристов, особенно на ООПТ и особенно на региональных ООПТ, куда все в основном и едут. Мой взгляд на вещи: сначала инфраструктура, потом турпоток, а не наоборот", — пояснил Кумарьков.Министр уточнил, что и сам предпочитает экономить, добавив, что его зарплата "не 500, как многие пишут, а 230 тысяч рублей, на которые живет семья из четырех человек".Ранее Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава Камчатки Владимир Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.
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https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, владимир солодов, камчатский край, туристы, новости - туризм
16:07 06.07.2022 (обновлено: 19:32 06.07.2022)
Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах
Глава Минприроды Камчатки пояснил, что для развития туризма нужно развивать инфраструктуру
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, комментируя РИА Новости свой пост о не нужных региону бюджетных туристах, заявил, что надо перестать формировать гиперреальность и приучиться говорить правду.
"Сейчас стало очень модно заявлениями ответственных лиц формировать некую гиперреальность, сказку, полуправду. Давайте не создавать воздушных замков, а говорить не всегда сладкую, но правду", — сказал Кумарьков.
Он отметил, что "население — не дети, хотя даже дети умеют улавливать фальшь". "Нужны честные и прямые дискуссии по важнейшим вопросам развития территорий", — сказал чиновник.
Министр добавил, что говорил о том, какую выгоду получат от притока туристов местные жители и экономика, подчеркнув, что для него важно, чтобы из региона не уезжало население.
"Я говорю о недостаточности инфраструктуры для туристов, особенно на ООПТ и особенно на региональных ООПТ, куда все в основном и едут. Мой взгляд на вещи: сначала инфраструктура, потом турпоток, а не наоборот", — пояснил Кумарьков.
Министр уточнил, что и сам предпочитает экономить, добавив, что его зарплата "не 500, как многие пишут, а 230 тысяч рублей, на которые живет семья из четырех человек".
Ранее Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава Камчатки Владимир Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.