https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800705706.html

Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах

Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах - РИА Новости, 06.07.2022

Глава Минприроды Камчатки пояснил слова о "не нужных региону" туристах

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, комментируя РИА Новости свой пост о не нужных региону бюджетных туристах, заявил, что... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:07

2022-07-06T16:07

2022-07-06T19:32

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, комментируя РИА Новости свой пост о не нужных региону бюджетных туристах, заявил, что надо перестать формировать гиперреальность и приучиться говорить правду.Он отметил, что "население — не дети, хотя даже дети умеют улавливать фальшь". "Нужны честные и прямые дискуссии по важнейшим вопросам развития территорий", — сказал чиновник.Министр добавил, что говорил о том, какую выгоду получат от притока туристов местные жители и экономика, подчеркнув, что для него важно, чтобы из региона не уезжало население."Я говорю о недостаточности инфраструктуры для туристов, особенно на ООПТ и особенно на региональных ООПТ, куда все в основном и едут. Мой взгляд на вещи: сначала инфраструктура, потом турпоток, а не наоборот", — пояснил Кумарьков.Министр уточнил, что и сам предпочитает экономить, добавив, что его зарплата "не 500, как многие пишут, а 230 тысяч рублей, на которые живет семья из четырех человек".Ранее Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава Камчатки Владимир Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

https://ria.ru/20220706/ikra-1800704198.html

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камчатский край

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, владимир солодов, камчатский край, туристы, новости - туризм