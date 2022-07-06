https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html
Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах
Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах - РИА Новости, 06.07.2022
Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах
Риторика министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместна и некорректна по отношению к людям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:45
2022-07-06T14:45
2022-07-06T15:10
туризм
туризм
новости - туризм
россия
камчатский край
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800038455_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_21f83af565c21be04a4837bc77896bf0.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Риторика министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместна и некорректна по отношению к людям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Камчатка — один из самых красивых и желанных для посещения регионов страны, и одновременно — один из самых труднодоступных. Наша общая задача — сделать так, чтобы у каждого россиянина была возможность хотя бы раз в жизни увидеть эту невероятную красоту", — сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 1".Она отметила, что вопросы бережного отношения к природе особенно важны для региона. Но это, по словам главы ведомства, решается как раз благодаря системному развитию туризма, в том числе организованного."Надо не туризм ограничивать, а создавать условия для нормального, цивилизованного и комфортного отдыха. Для этого надо поддерживать бизнес в создании отелей разного формата, включая современные кемпинги, эко-отели по модульным технологиям, нужно обустраивать туристические маршруты всем необходимым — от туалетов до навигации", — сказала она.Ранее министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава субъекта РФ Владимир Солодов поручил администрации провести служебную проверку в отношении подчиненного в части соблюдения этики госслужащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в соцсетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.
https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800265964.html
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800038455_338:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_9eed4ed9fd46a3d88e212e3bfd8a2f7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, камчатский край, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
14:45 06.07.2022 (обновлено: 15:10 06.07.2022)
Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах
Глава Ростуризма назвала некорректными слова главы Минприроды Камчатки о туристах
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Риторика министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместна и некорректна по отношению к людям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Камчатка — один из самых красивых и желанных для посещения регионов страны, и одновременно — один из самых труднодоступных. Наша общая задача — сделать так, чтобы у каждого россиянина была возможность хотя бы раз в жизни увидеть эту невероятную красоту", — сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 1".
Она отметила, что вопросы бережного отношения к природе особенно важны для региона. Но это, по словам главы ведомства, решается как раз благодаря системному развитию туризма, в том числе организованного.
"Надо не туризм ограничивать, а создавать условия для нормального, цивилизованного и комфортного отдыха. Для этого надо поддерживать бизнес в создании отелей разного формата, включая современные кемпинги, эко-отели по модульным технологиям, нужно обустраивать туристические маршруты всем необходимым — от туалетов до навигации", — сказала она.
Ранее министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава субъекта РФ Владимир Солодов поручил администрации провести служебную проверку в отношении подчиненного в части соблюдения этики госслужащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в соцсетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.