https://ria.ru/20220706/kamchatka-1800680423.html

Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах

Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах - РИА Новости, 06.07.2022

Догузова прокомментировала слова главы Минприроды Камчатки о туристах

Риторика министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместна и некорректна по отношению к людям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:45

2022-07-06T14:45

2022-07-06T15:10

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Риторика министра природных ресурсов и экологии Камчатки крайне неуместна и некорректна по отношению к людям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Камчатка — один из самых красивых и желанных для посещения регионов страны, и одновременно — один из самых труднодоступных. Наша общая задача — сделать так, чтобы у каждого россиянина была возможность хотя бы раз в жизни увидеть эту невероятную красоту", — сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 1".Она отметила, что вопросы бережного отношения к природе особенно важны для региона. Но это, по словам главы ведомства, решается как раз благодаря системному развитию туризма, в том числе организованного."Надо не туризм ограничивать, а создавать условия для нормального, цивилизованного и комфортного отдыха. Для этого надо поддерживать бизнес в создании отелей разного формата, включая современные кемпинги, эко-отели по модульным технологиям, нужно обустраивать туристические маршруты всем необходимым — от туалетов до навигации", — сказала она.Ранее министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны туристы. Глава субъекта РФ Владимир Солодов поручил администрации провести служебную проверку в отношении подчиненного в части соблюдения этики госслужащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в соцсетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800265964.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, камчатский край, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм)