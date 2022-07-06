https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800681463.html

Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора"

Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора" - РИА Новости, 06.07.2022

Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора"

Новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем, заявил РИА Новости губернатор Антон... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:33

2022-07-06T14:33

2022-07-06T17:19

экономика

россия

калининград

автотор

bmw x5

антон алиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152086/41/1520864170_0:228:2832:1821_1920x0_80_0_0_4f900182776e9a42a71aa2bdc0f499ab.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Отвечая на вопрос, с кем ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией "Автотор", губернатор сказал: "Это азиатские партнеры".В том числе, по его словам, речь идёт о китайских партнерах.Ранее Алиханов заявлял, что у " Автотора" подписано два специальных инвестиционных контракта. Обязательства компании составляют 32 миллиарда рублей, 10 из них уже проинвестированы.Руководство "Автотора" сообщало, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220706/tranzit-1800655226.html

https://ria.ru/20220706/litva-1800591782.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, калининград, автотор, bmw x5, антон алиханов