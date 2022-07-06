https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800681463.html
Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора"
Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора" - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора"
Новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем, заявил РИА Новости губернатор Антон... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:33
2022-07-06T14:33
2022-07-06T17:19
экономика
россия
калининград
автотор
bmw x5
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Отвечая на вопрос, с кем ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией "Автотор", губернатор сказал: "Это азиатские партнеры".В том числе, по его словам, речь идёт о китайских партнерах.Ранее Алиханов заявлял, что у " Автотора" подписано два специальных инвестиционных контракта. Обязательства компании составляют 32 миллиарда рублей, 10 из них уже проинвестированы.Руководство "Автотора" сообщало, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
https://ria.ru/20220706/tranzit-1800655226.html
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экономика, россия, калининград, автотор, bmw x5, антон алиханов
14:33 06.07.2022 (обновлено: 17:19 06.07.2022)
Алиханов рассказал о переговорах с азиатскими партнерами для "Автотора"
Алиханов: у "Автотора" могут появиться новые партнеры, идут переговоры в том числе с КНР