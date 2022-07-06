https://ria.ru/20220706/kabardino-balkariya-1800500400.html

В горах Кабардино-Балкарии в этом году спасли 45 человек

В горах Кабардино-Балкарии в этом году спасли 45 человек - РИА Новости, 06.07.2022

В горах Кабардино-Балкарии в этом году спасли 45 человек

Сотрудники МЧС с начала текущего года спасли в горах Кабардино-Балкарии 45 человек, за это же время погиб один турист, сообщил начальник регионального ГУМЧС РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T05:45

2022-07-06T05:45

2022-07-06T05:50

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НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС с начала текущего года спасли в горах Кабардино-Балкарии 45 человек, за это же время погиб один турист, сообщил начальник регионального ГУМЧС РФ Михаил Надежин."В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 59 поисково-спасательных операций, спасено 45 человеческих жизней, к сожалению, один человек погиб. Основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья", – сказал Надежин во вторник на пресс-конференции в Нальчике.Он также назвал основные причины травматизма и гибели туристов и альпинистов в горах. "Среди субъективных причин – неправильный выбор времени выхода на маршрут, незнание особенностей маршрута, переоценка физических возможностей, несоответствие укомплектованности снаряжением сложности маршрута, отсутствие регистрации групп в подразделениях МЧС и, как следствие, увеличение времени на поиски, несвоевременное оказание помощи. Среди объективных – внезапное ухудшение погодно-климатических условий, камнепады, оползни, лавины", – пояснил начальник управления.Он добавил, что всего в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 698 зарегистрированных групп, это более пяти тысяч туристов и альпинистов.В регионе зарегистрированы 57 туристических маршрутов, включенных в реестр, их общая протяженность составляет более 1,4 тысячи километров, они разделены на шесть категорий сложности.

https://ria.ru/20220705/sochi-1800495971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нальчик, новости - туризм, туристы, эльбрус, куда поехать