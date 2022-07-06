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Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/izbieniya-1800816876.html
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.07.2022
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен
Факты избиений и унижений в украинском плену военнослужащих Луганской Народной республики приобщат к уголовным делам, возбужденным против украинских силовиков,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Факты избиений и унижений в украинском плену военнослужащих Луганской Народной республики приобщат к уголовным делам, возбужденным против украинских силовиков, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Сердюкова сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."Следственными органами проводится работа по фиксации преступлений вооруженных формирований Украины в отношении наших военнослужащих, собранные материалы будут приобщены к уголовным делам, возбужденным по фактам военным преступлений украинских силовиков", - рассказала Сердюкова после встречи с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:46 06.07.2022
 
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен

Омбудсмен Сердюкова: избиения военных ЛНР приобщат к делам против украинских силовиков

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Факты избиений и унижений в украинском плену военнослужащих Луганской Народной республики приобщат к уголовным делам, возбужденным против украинских силовиков, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее Сердюкова сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР.
"Следственными органами проводится работа по фиксации преступлений вооруженных формирований Украины в отношении наших военнослужащих, собранные материалы будут приобщены к уголовным делам, возбужденным по фактам военным преступлений украинских силовиков", - рассказала Сердюкова после встречи с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:39
Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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