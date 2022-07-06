https://ria.ru/20220706/izbieniya-1800816876.html
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен - РИА Новости, 06.07.2022
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен
Факты избиений и унижений в украинском плену военнослужащих Луганской Народной республики приобщат к уголовным делам, возбужденным против украинских силовиков,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Факты избиений и унижений в украинском плену военнослужащих Луганской Народной республики приобщат к уголовным делам, возбужденным против украинских силовиков, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Сердюкова сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."Следственными органами проводится работа по фиксации преступлений вооруженных формирований Украины в отношении наших военнослужащих, собранные материалы будут приобщены к уголовным делам, возбужденным по фактам военным преступлений украинских силовиков", - рассказала Сердюкова после встречи с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.
https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Избиения военных ЛНР приобщат к делам против солдат ВСУ, заявила омбудсмен
Омбудсмен Сердюкова: избиения военных ЛНР приобщат к делам против украинских силовиков