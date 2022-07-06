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В Подмосковье проведут реабилитацию ребенка-инвалида из ДНР
В Подмосковье проведут реабилитацию ребенка-инвалида из ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
В Подмосковье проведут реабилитацию ребенка-инвалида из ДНР
Ребенку-инвалиду из ДНР проведут реабилитацию в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице, мальчик поступил с тяжелой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:28
2022-07-06T16:28
2022-07-06T16:28
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общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ребенку-инвалиду из ДНР проведут реабилитацию в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице, мальчик поступил с тяжелой неврологической и ортопедической патологией, рассказали в подмосковном минздраве."В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил мальчик из Донецкой Народной Республики с тяжелой неврологической и ортопедической патологией. Подмосковные врачи выполнили ребенку диагностику, а также проведут реабилитацию", - сказано в сообщении.Отмечается, что ребенку диагностировали контрактуру суставов верхних конечностей – это устойчивое ограничение движений в суставе."При данном заболевании ограничена или отсутствует вовсе подвижность в суставе. В зависимости от причины патологии в лечении также могут принимать участие неврологи, ревматологи и другие специалисты", - приводят в пресс-службе слова главврача больницы Александра Григорьева.Пациенту проведут курс специализированных массажей и лечебной физкультуры, добавили в министерстве. После этого мальчик будет направлен к специалистам неврологического профиля для определения дальнейшей тактики лечения.
https://ria.ru/20220630/operatsiya-1799285307.html
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РИА Новости
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россия, общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, московская область (подмосковье)
В Подмосковье проведут реабилитацию ребенка-инвалида из ДНР
Ребенку-инвалиду из ДНР проведут реабилитацию в подмосковной травматологической больнице