https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html

Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года

Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 06.07.2022

Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года

Свыше 2,7 тысячи информационных полей и более 400 новых городских указателей установили в столице с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:40

2022-07-06T17:40

2022-07-06T17:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800760762_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_0f9d7ef63cc6c27c9306a45affc65742.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи информационных полей и более 400 новых городских указателей установили в столице с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 400 новых городских указателей и свыше 2,7 тысяч информационных полей установили в столице с начала года", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что более 150 указателей и свыше 1,1 тысячи информационных полей указывают дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет. На табличках размещены QR-коды – при наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.Кроме того, 32 указателя и 150 информационных полей появились на пути к станциям метро, Московского монорельса и железнодорожным платформам. Также 45 городских указателей и 144 информационных поля подскажут, где находится ближайшее отделение Пенсионного фонда РФ."Четырнадцать указателей и 70 информационных полей помогут найти удобный путь к учреждениям здравоохранения. Тридцать городских указателей и 111 информационных полей – к спортивным объектам️. Пятьдесят пять новых городских указателей и 396 информационных полей появились в преддверии Дня космонавтики, они показывают дорогу к объектам, связанным с авиакосмической отраслью", - добавили в сообщении.Также отмечается, что всего в этом году планируем установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц.

https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html

https://ria.ru/20220630/dvizhenie-1799422253.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы