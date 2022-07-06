https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html
Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года
Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 06.07.2022
Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года
Свыше 2,7 тысячи информационных полей и более 400 новых городских указателей установили в столице с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:40
2022-07-06T17:40
2022-07-06T17:40
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи информационных полей и более 400 новых городских указателей установили в столице с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 400 новых городских указателей и свыше 2,7 тысяч информационных полей установили в столице с начала года", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что более 150 указателей и свыше 1,1 тысячи информационных полей указывают дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет. На табличках размещены QR-коды – при наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.Кроме того, 32 указателя и 150 информационных полей появились на пути к станциям метро, Московского монорельса и железнодорожным платформам. Также 45 городских указателей и 144 информационных поля подскажут, где находится ближайшее отделение Пенсионного фонда РФ."Четырнадцать указателей и 70 информационных полей помогут найти удобный путь к учреждениям здравоохранения. Тридцать городских указателей и 111 информационных полей – к спортивным объектам️. Пятьдесят пять новых городских указателей и 396 информационных полей появились в преддверии Дня космонавтики, они показывают дорогу к объектам, связанным с авиакосмической отраслью", - добавили в сообщении.Также отмечается, что всего в этом году планируем установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц.
https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи информационных полей и более 400 новых городских указателей установили в столице с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 400 новых городских указателей и свыше 2,7 тысяч информационных полей установили в столице с начала года", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что более 150 указателей и свыше 1,1 тысячи информационных полей указывают дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет. На табличках размещены QR-коды – при наведении на них камеры смартфона открывается страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.
Кроме того, 32 указателя и 150 информационных полей появились на пути к станциям метро, Московского монорельса и железнодорожным платформам. Также 45 городских указателей и 144 информационных поля подскажут, где находится ближайшее отделение Пенсионного фонда РФ
.
"Четырнадцать указателей и 70 информационных полей помогут найти удобный путь к учреждениям здравоохранения. Тридцать городских указателей и 111 информационных полей – к спортивным объектам️. Пятьдесят пять новых городских указателей и 396 информационных полей появились в преддверии Дня космонавтики, они показывают дорогу к объектам, связанным с авиакосмической отраслью", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что всего в этом году планируем установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц.