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В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 06.07.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:20
2022-07-06T19:20
2022-07-06T19:20
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,77%."За неделю с 25 июня по 1 июля цены выросли на 0,23% (неделей ранее цены не росли после двух недель дефляции в 0,12% и 0,14% соответственно). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19% год к году (на 24 июня: 16,22% год к году)", - говорится в документе.В министерстве также отметили, что рост цен на отчетной неделе обусловлен ежегодной индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. Кроме того, в связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг. "Стоимость авиабилетов выросла на 7,3%, санаторно-оздоровительных услуг – на 1,2%. В целом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее", - отмечают в Минэкономразвития.В секторе продовольственных товаров, указывает министерство, снижение цен ускорилось до 0,38% после снижения на 0,30% неделей ранее. "На прочее продовольствие рост цен замедлился (0,08% после 0,22%) в связи с возобновлением снижения цен на мясопродукты, масла и жиры, молочную продукцию и хлебобулочные изделия, а также продолжающимся удешевлением сахара, яиц и макаронных и крупяных изделий", - указывают авторы обзора."В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02% после снижения за предшествующие две недели на 0,04%), а также на бытовую химию. Электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжили дешеветь. На большинство остальных товарных групп в данном сегменте рост цен замедлился. На автомобильный бензин цены снижаются семнадцатую неделю подряд", - заключили в Минэкономразвития.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее, говорится
в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,77%.
"За неделю с 25 июня по 1 июля цены выросли на 0,23% (неделей ранее цены не росли после двух недель дефляции в 0,12% и 0,14% соответственно). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19% год к году (на 24 июня: 16,22% год к году)", - говорится в документе.
В министерстве также отметили, что рост цен на отчетной неделе обусловлен ежегодной индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. Кроме того, в связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг. "Стоимость авиабилетов выросла на 7,3%, санаторно-оздоровительных услуг – на 1,2%. В целом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее", - отмечают в Минэкономразвития.
В секторе продовольственных товаров, указывает министерство, снижение цен ускорилось до 0,38% после снижения на 0,30% неделей ранее. "На прочее продовольствие рост цен замедлился (0,08% после 0,22%) в связи с возобновлением снижения цен на мясопродукты, масла и жиры, молочную продукцию и хлебобулочные изделия, а также продолжающимся удешевлением сахара, яиц и макаронных и крупяных изделий", - указывают авторы обзора.
"В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02% после снижения за предшествующие две недели на 0,04%), а также на бытовую химию. Электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжили дешеветь. На большинство остальных товарных групп в данном сегменте рост цен замедлился. На автомобильный бензин цены снижаются семнадцатую неделю подряд", - заключили в Минэкономразвития.