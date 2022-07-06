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Правительство Франции представит срочные меры по борьбе с инфляцией
Правительство Франции представит срочные меры по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 06.07.2022
Правительство Франции представит срочные меры по борьбе с инфляцией
Правительство Франции в четверг представит срочные меры для поддержки покупательной способности населения на фоне инфляции, заявила в среду во время выступления РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:45
2022-07-06T17:45
2022-07-06T17:45
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ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Правительство Франции в четверг представит срочные меры для поддержки покупательной способности населения на фоне инфляции, заявила в среду во время выступления в Национальном собрании премьер-министр страны Элизабет Борн.Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
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цены на нефть, франция, украина, россия
Правительство Франции представит срочные меры по борьбе с инфляцией
Премьер Франции Борн: правительство представит в четверг срочные меры против инфляции