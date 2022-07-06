МО: Россия доставила более 40 тысяч тонн гумпомощи в районы спецоперации
МО: Россия доставила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в республики Донбасса
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила на Украину и в республики Донбасса более 40 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 43,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"На Украину и в республики Донбасса с 2 марта доставлено 40 422,3 тонны, проведено 1 269 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 509 тонн гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
Генерал уточнил, что в среду проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, в ходе которых населению передается 183,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.