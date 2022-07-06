https://ria.ru/20220706/gumpomosch-1800810194.html

МО: Россия доставила более 40 тысяч тонн гумпомощи в районы спецоперации

МО: Россия доставила более 40 тысяч тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 06.07.2022

МО: Россия доставила более 40 тысяч тонн гумпомощи в районы спецоперации

Россия с 2 марта доставила на Украину и в республики Донбасса более 40 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:39

2022-07-06T21:39

2022-07-06T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила на Украину и в республики Донбасса более 40 тысяч тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 43,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.Генерал уточнил, что в среду проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, в ходе которых населению передается 183,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, харьковская область