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Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке

Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022

Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил в среду в Донецке Республиканскую детскую клиническую больницу, а... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:19

2022-07-06T17:19

2022-07-06T17:21

союзное государство

дмитрий мезенцев

донецкая народная республика

донецк (днр)

гуманитарная помощь

благотворительность

россия

белоруссия

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил в среду в Донецке Республиканскую детскую клиническую больницу, а также училище олимпийского резерва им. С. Бубки, передает корреспондент РИА Новости.Мезенцев находится с визитом в ДНР.Дмитрий Мезенцев передал гуманитарную помощь в виде спортивного инвентаря и формы для молодых спортсменов ДНР, а также посетил детей, пострадавших в ходе обстрелов Донецка, в Республиканской детской клинической больнице. Там он подарил детям подарки и передал администрации лечебного учреждения продуктовые наборы.

https://ria.ru/20220531/mezentsev-1792198989.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

белоруссия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подарки и спортинвентарь: Мезенцев посетил спортучилище и детскую больницу в Донецке Госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев передал и протестировал спортинвентарь в спортивном училище Донецка, а также навестил в больнице детей, пострадавших в ходе обстрелов Донецка, и передал им подарки. 2022-07-06T17:19 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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