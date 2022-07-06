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Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке
Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022
Госсекретарь Союзного государства передал помощь детской больнице в Донецке
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил в среду в Донецке Республиканскую детскую клиническую больницу, а... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:19
2022-07-06T17:19
2022-07-06T17:21
союзное государство
дмитрий мезенцев
донецкая народная республика
донецк (днр)
гуманитарная помощь
благотворительность
россия
белоруссия
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил в среду в Донецке Республиканскую детскую клиническую больницу, а также училище олимпийского резерва им. С. Бубки, передает корреспондент РИА Новости.Мезенцев находится с визитом в ДНР.Дмитрий Мезенцев передал гуманитарную помощь в виде спортивного инвентаря и формы для молодых спортсменов ДНР, а также посетил детей, пострадавших в ходе обстрелов Донецка, в Республиканской детской клинической больнице. Там он подарил детям подарки и передал администрации лечебного учреждения продуктовые наборы.
https://ria.ru/20220531/mezentsev-1792198989.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
белоруссия
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Подарки и спортинвентарь: Мезенцев посетил спортучилище и детскую больницу в Донецке
Госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев передал и протестировал спортинвентарь в спортивном училище Донецка, а также навестил в больнице детей, пострадавших в ходе обстрелов Донецка, и передал им подарки.
2022-07-06T17:19
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PT2M48S
РИА Новости
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дмитрий мезенцев, донецкая народная республика, донецк (днр), гуманитарная помощь, благотворительность, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию