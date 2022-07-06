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Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/gosizmena-1800748932.html
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 06.07.2022
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене
На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:15
2022-07-06T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
верховная рада украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна".В конце апреля партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене. Отмечалось, что Ковалев "добровольно" находится на неподконтрольной Киеву территории, а также не посещает пленарные заседания парламента и не участвует в голосованиях."Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-народному депутату… Алексею Ковалеву в госизмене. Бывшему народному депутату из Херсона грозит до 15 лет", - пишет "Страна". По информации госбюро расследований Украины, Ковалев находится на неподконтрольной Киеву территории, в начале июля он занял должность заместителя председателя в правительстве Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр
17:15 06.07.2022
 
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене

Экс-депутату Рады от "Слуги народа" Ковалеву предъявили подозрение в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна".
В конце апреля партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене. Отмечалось, что Ковалев "добровольно" находится на неподконтрольной Киеву территории, а также не посещает пленарные заседания парламента и не участвует в голосованиях.
"Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-народному депутату… Алексею Ковалеву в госизмене. Бывшему народному депутату из Херсона грозит до 15 лет", - пишет "Страна". По информации госбюро расследований Украины, Ковалев находится на неподконтрольной Киеву территории, в начале июля он занял должность заместителя председателя в правительстве Херсонской области.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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