https://ria.ru/20220706/gosizmena-1800748932.html
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 06.07.2022
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене
На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:15
2022-07-06T17:15
2022-07-06T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
верховная рада украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна".В конце апреля партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене. Отмечалось, что Ковалев "добровольно" находится на неподконтрольной Киеву территории, а также не посещает пленарные заседания парламента и не участвует в голосованиях."Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-народному депутату… Алексею Ковалеву в госизмене. Бывшему народному депутату из Херсона грозит до 15 лет", - пишет "Страна". По информации госбюро расследований Украины, Ковалев находится на неподконтрольной Киеву территории, в начале июля он занял должность заместителя председателя в правительстве Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр
Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене
Экс-депутату Рады от "Слуги народа" Ковалеву предъявили подозрение в госизмене