https://ria.ru/20220706/gosizmena-1800748932.html

Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене

Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 06.07.2022

Экс-депутату от "Слуги народа" предъявили подозрение в госизмене

На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:15

2022-07-06T17:15

2022-07-06T17:15

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На Украине бывшему депутату от президентской партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву предъявили подозрение в госизмене, сообщает издание "Страна".В конце апреля партия "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене. Отмечалось, что Ковалев "добровольно" находится на неподконтрольной Киеву территории, а также не посещает пленарные заседания парламента и не участвует в голосованиях."Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-народному депутату… Алексею Ковалеву в госизмене. Бывшему народному депутату из Херсона грозит до 15 лет", - пишет "Страна". По информации госбюро расследований Украины, Ковалев находится на неподконтрольной Киеву территории, в начале июля он занял должность заместителя председателя в правительстве Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр