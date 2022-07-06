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Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/gosduma-1800669424.html
Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени
Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени - РИА Новости, 06.07.2022
Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:55
2022-07-06T13:55
специальная военная операция на украине
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени."Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для Российской Федерации", - подчеркнул Володин.Спикер ГД добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры и добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един. "И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
13:55 06.07.2022
 
Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени

Володин предложил депутатам сплотиться перед вызовами вместо обсуждения мирных вопросов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени.
"Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для Российской Федерации", - подчеркнул Володин.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Маски сброшены". НАТО назвала цель номер один
Спикер ГД добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры и добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един. "И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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