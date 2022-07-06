Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени
Володин предложил депутатам сплотиться перед вызовами вместо обсуждения мирных вопросов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени.
Спикер ГД добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры и добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един. "И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.