https://ria.ru/20220706/gosduma-1800669424.html

Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени

Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени - РИА Новости, 06.07.2022

Володин предложил депутатам отложить обсуждение вопросов мирного времени

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:55

2022-07-06T13:55

2022-07-06T13:55

специальная военная операция на украине

политика

россия

госдума рф

вячеслав володин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени."Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для Российской Федерации", - подчеркнул Володин.Спикер ГД добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры и добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един. "И когда сегодня звучит тема обсуждения повесток, связанных с вопросами, которые можно обсуждать в мирное время, давайте, коллеги, дождемся его и будем обсуждать эти вопросы. А сейчас у нас вызовы общие", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр