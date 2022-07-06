https://ria.ru/20220706/golosovanie-1800813492.html

Посол России не исключил нового голосования по вотуму доверия Джонсону

Посол России не исключил нового голосования по вотуму доверия Джонсону - РИА Новости, 06.07.2022

Посол России не исключил нового голосования по вотуму доверия Джонсону

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин не исключил, что вопрос о голосовании по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может сейчас вновь встать... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:13

2022-07-06T22:13

2022-07-06T22:13

великобритания

борис джонсон

андрей келин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800756431_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ab06c6d4e3de21e0f623589fdf032a5.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин не исключил, что вопрос о голосовании по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может сейчас вновь встать на повестке дня.Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру.Келин напомнил, что сегодня вечером Комитет консервативной партии (так называемый комитет 1922) будет решать вопрос об изменении процедуры вынесения вотума недоверия."Джонсон в мае получил вотум доверия, но с очень плохими результатами, до 40 процентов было против него. Вот сейчас повышается шанс на то, что, если удастся оформить заново новую процедуру, поскольку предыдущая предусматривала, что год потом не будет проводиться, и правительство может быть спокойно, тогда буквально вотум недоверия опять может встать на повестке дня в ближайшие дни, как ни странно. По некоторым подсчетам, на нынешний час, это будет выше 50 процентов. А для вынесения недоверия требуется 50 процентов плюс один голос в составе комитета 1922 так называемого. Тогда действительно все может быть случиться", - сказал он в эфире "Соловьёв Live"."Очень плохо с экономикой и становится все хуже. Правительство серьезных мер не предпринимает. Происходит забрасывание лозунгами, очень в стиле Бориса Джонсона… Второе это внутреннее недоверие, к Джонсону, которое из одного скандала переходит в другой. Я насчитал за последний месяц четыре скандала, когда он висел на волоске и уходил каждый раз с большими потерями, но уходил", - добавил он.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.В начале июня представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.

https://ria.ru/20220706/dzhonsona-1800808883.html

https://ria.ru/20220706/britaniya-1800787482.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великобритания, борис джонсон, андрей келин, россия