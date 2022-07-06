https://ria.ru/20220706/golmovskiy-1800816025.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский боеприпасами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский боеприпасами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский боеприпасами натовского калибра
Украинские войска в 22.10 обстреляли Гольмовский, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:37
2022-07-06T22:37
2022-07-06T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 обстреляли Гольмовский, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Украинские войска обстреляли Гольмовский боеприпасами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР боеприпасами калибра 155 миллиметров