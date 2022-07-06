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Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме - РИА Новости, 06.07.2022
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Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме
Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме - РИА Новости, 06.07.2022
Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо ответа на вопрос депутата партии "Альтернатива для Германии" об отказе от российского газа и критику антироссийских санкций... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:53
2022-07-06T18:53
в мире
германия
олаф шольц
альтернатива для германии (партия)
бундестаг германии
штеффен котре
россия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо ответа на вопрос депутата партии "Альтернатива для Германии" об отказе от российского газа и критику антироссийских санкций обвинил его партию в популизме и связях с Россией, а действия правительства объяснил необходимостью проявлять солидарность с Украиной."Правильный ответ на эту действительность (действия России на Украине – ред.) это то, что мы проявим по отношению к Украине необходимую солидарность, и что мы их поддержим в финансовом и гуманитарном плане, и что мы их поддержим поставками оружия. Вот это – реалистичное принятие к сведению этой действительности. И это было бы совершенно неправильно не оказывать такую солидарность, последовав Вашему предложению во избежание тех последствий, о которых Вы говорили", - сказал Шольц в среду во время правительственного часа в Бундестаге. Так он ответил на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре о том, зачем правительство проводит "направленную против населения и далекую от действительности" политику, которая приводит к росту цен, необходимости по расписанию экономить горячую воду."Как мы можем помогать людям на Украине, если мы здесь будем мёрзнуть? Рубль пришёл в себя. (…) Если мы будем сами себе вредить этими санкциями, то России мы не навредим. И Украине мы ни коим образом так не поможем. Это совершенно две разные вещи, которые не относятся друг к другу. И поэтому я и спрашиваю: почему Вы так держитесь за эти бесполезные санкции? Почему вы не запускаете Nord Stream 2?" - продолжил депутат. "Я хочу зафиксировать, что АдГ является не только правопопулистской партией, но также партией России", - ответил на это Шольц, не добавив к этому ничего.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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в мире, германия, олаф шольц, альтернатива для германии (партия), бундестаг германии, штеффен котре, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
18:53 06.07.2022
 
Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме

Шольц обвинил АдГ в популизме за вопрос о необходимости отказа от российского газа

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо ответа на вопрос депутата партии "Альтернатива для Германии" об отказе от российского газа и критику антироссийских санкций обвинил его партию в популизме и связях с Россией, а действия правительства объяснил необходимостью проявлять солидарность с Украиной.
"Правильный ответ на эту действительность (действия России на Украине – ред.) это то, что мы проявим по отношению к Украине необходимую солидарность, и что мы их поддержим в финансовом и гуманитарном плане, и что мы их поддержим поставками оружия. Вот это – реалистичное принятие к сведению этой действительности. И это было бы совершенно неправильно не оказывать такую солидарность, последовав Вашему предложению во избежание тех последствий, о которых Вы говорили", - сказал Шольц в среду во время правительственного часа в Бундестаге. Так он ответил на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре о том, зачем правительство проводит "направленную против населения и далекую от действительности" политику, которая приводит к росту цен, необходимости по расписанию экономить горячую воду.
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"Как мы можем помогать людям на Украине, если мы здесь будем мёрзнуть? Рубль пришёл в себя. (…) Если мы будем сами себе вредить этими санкциями, то России мы не навредим. И Украине мы ни коим образом так не поможем. Это совершенно две разные вещи, которые не относятся друг к другу. И поэтому я и спрашиваю: почему Вы так держитесь за эти бесполезные санкции? Почему вы не запускаете Nord Stream 2?" - продолжил депутат. "Я хочу зафиксировать, что АдГ является не только правопопулистской партией, но также партией России", - ответил на это Шольц, не добавив к этому ничего.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреГерманияОлаф ШольцАльтернатива для Германии (партия)Бундестаг ГерманииШтеффен КотреРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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