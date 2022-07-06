https://ria.ru/20220706/germaniya-1800785162.html

Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме

Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме - РИА Новости, 06.07.2022

Шольц обвинил "Альтернативу для Германии" в популизме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо ответа на вопрос депутата партии "Альтернатива для Германии" об отказе от российского газа и критику антироссийских санкций... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:53

2022-07-06T18:53

2022-07-06T18:53

в мире

германия

олаф шольц

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бундестаг германии

штеффен котре

россия

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместо ответа на вопрос депутата партии "Альтернатива для Германии" об отказе от российского газа и критику антироссийских санкций обвинил его партию в популизме и связях с Россией, а действия правительства объяснил необходимостью проявлять солидарность с Украиной."Правильный ответ на эту действительность (действия России на Украине – ред.) это то, что мы проявим по отношению к Украине необходимую солидарность, и что мы их поддержим в финансовом и гуманитарном плане, и что мы их поддержим поставками оружия. Вот это – реалистичное принятие к сведению этой действительности. И это было бы совершенно неправильно не оказывать такую солидарность, последовав Вашему предложению во избежание тех последствий, о которых Вы говорили", - сказал Шольц в среду во время правительственного часа в Бундестаге. Так он ответил на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре о том, зачем правительство проводит "направленную против населения и далекую от действительности" политику, которая приводит к росту цен, необходимости по расписанию экономить горячую воду."Как мы можем помогать людям на Украине, если мы здесь будем мёрзнуть? Рубль пришёл в себя. (…) Если мы будем сами себе вредить этими санкциями, то России мы не навредим. И Украине мы ни коим образом так не поможем. Это совершенно две разные вещи, которые не относятся друг к другу. И поэтому я и спрашиваю: почему Вы так держитесь за эти бесполезные санкции? Почему вы не запускаете Nord Stream 2?" - продолжил депутат. "Я хочу зафиксировать, что АдГ является не только правопопулистской партией, но также партией России", - ответил на это Шольц, не добавив к этому ничего.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, олаф шольц, альтернатива для германии (партия), бундестаг германии, штеффен котре, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии