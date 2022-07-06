https://ria.ru/20220706/germaniya-1800751029.html

Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле

Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле - РИА Новости, 06.07.2022

Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле

Полиция федеральной земли Бранденбург в Германии начала расследование после обнаружения в поле выкошенного изображения свастики на траве, сообщает в среду... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:18

2022-07-06T17:18

2022-07-06T17:41

в мире

германия

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Бранденбург в Германии начала расследование после обнаружения в поле выкошенного изображения свастики на траве, сообщает в среду местная полиция.Изначально о появлении свастики в поле сообщило издание Bild. Газета сообщает, что именно от ее журналистов полиция узнала о случившемся, послала к месту вертолет. Владельцы участка заявляют, что не используют его в сельскохозяйственных целях и что к нему имеют доступ все. "Это ужасно. Наша деревня мирная, здесь нет неонаци", - заявила изданию местная жительница Карла Фюрле.Полиция считает маловероятным, что изображение появилось случайно. Неонацистские символы запрещены в Германии, согласно уголовному кодексу, публичная демонстрация свастики, как символа антиконституционной или террористической организации, наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html

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в мире, германия, bild