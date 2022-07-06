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Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле
Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле - РИА Новости, 06.07.2022
Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле
Полиция федеральной земли Бранденбург в Германии начала расследование после обнаружения в поле выкошенного изображения свастики на траве, сообщает в среду... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:18
2022-07-06T17:18
2022-07-06T17:41
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Бранденбург в Германии начала расследование после обнаружения в поле выкошенного изображения свастики на траве, сообщает в среду местная полиция.Изначально о появлении свастики в поле сообщило издание Bild. Газета сообщает, что именно от ее журналистов полиция узнала о случившемся, послала к месту вертолет. Владельцы участка заявляют, что не используют его в сельскохозяйственных целях и что к нему имеют доступ все. "Это ужасно. Наша деревня мирная, здесь нет неонаци", - заявила изданию местная жительница Карла Фюрле.Полиция считает маловероятным, что изображение появилось случайно. Неонацистские символы запрещены в Германии, согласно уголовному кодексу, публичная демонстрация свастики, как символа антиконституционной или террористической организации, наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.
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в мире, германия, bild
17:18 06.07.2022 (обновлено: 17:41 06.07.2022)
Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле
Полиция Германии начала расследование после обнаружения в поле изображения свастики
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Полиция федеральной земли Бранденбург в Германии начала расследование после обнаружения в поле выкошенного изображения свастики на траве, сообщает в среду местная полиция.
"Вчера вечером мы получили информацию, что на лужайке в коммуне Нидерфинов была выкошена свастика. Символ, который в настоящее время переделан в нераспознаваемый вид, занимал площадь 19 на 19 метров. Отдел госбезопасности начал расследование", - сообщила полиция в Twitter.
Изначально о появлении свастики в поле сообщило издание Bild. Газета сообщает, что именно от ее журналистов полиция узнала о случившемся, послала к месту вертолет. Владельцы участка заявляют, что не используют его в сельскохозяйственных целях и что к нему имеют доступ все. "Это ужасно. Наша деревня мирная, здесь нет неонаци", - заявила изданию местная жительница Карла Фюрле.
Полиция считает маловероятным, что изображение появилось случайно. Неонацистские символы запрещены в Германии, согласно уголовному кодексу, публичная демонстрация свастики, как символа антиконституционной или террористической организации, наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.