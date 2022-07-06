https://ria.ru/20220706/gepatit-1800822021.html

В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии

В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии - РИА Новости, 06.07.2022

В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии

В Греции в среду зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщила Национальная организация общественного... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:46

2022-07-06T23:46

2022-07-06T23:46

в мире

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203824_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_94879fa27a052af3077d4ad5215dc0c2.jpg

АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Греции в среду зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY."Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику в связи с лихорадкой в течение двух дней и вялости. При проведении анализов была обнаружена печеночная недостаточность и отек головного мозга и, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался", - говорится в сообщении.По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах мира зарегистрировано 920 подобных случаев. Во всем мире в 45 случаях (5%) потребовалась трансплантация печени, а 18 случаев (2%) закончились смертью, сообщает EODY.Отмечается, что в последние недели в мире наблюдается устойчивое снижение случаев заболевания.На сегодняшний день в Греции зарегистрированы еще 11 случаев с симптомами острого гепатита неясной этиологии у детей. В этих случаях не требовалось специального лечения, они не сопровождались осложнениями и заболевшие оставались в хорошем состоянии.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция