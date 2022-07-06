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В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии - РИА Новости, 06.07.2022
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В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии
В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии - РИА Новости, 06.07.2022
В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии
В Греции в среду зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщила Национальная организация общественного... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:46
2022-07-06T23:46
в мире
греция
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АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Греции в среду зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY."Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику в связи с лихорадкой в течение двух дней и вялости. При проведении анализов была обнаружена печеночная недостаточность и отек головного мозга и, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался", - говорится в сообщении.По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах мира зарегистрировано 920 подобных случаев. Во всем мире в 45 случаях (5%) потребовалась трансплантация печени, а 18 случаев (2%) закончились смертью, сообщает EODY.Отмечается, что в последние недели в мире наблюдается устойчивое снижение случаев заболевания.На сегодняшний день в Греции зарегистрированы еще 11 случаев с симптомами острого гепатита неясной этиологии у детей. В этих случаях не требовалось специального лечения, они не сопровождались осложнениями и заболевшие оставались в хорошем состоянии.
https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html
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в мире, греция
23:46 06.07.2022
 
В Греции впервые зафиксировали смерть ребенка от гепатита неясной этиологии

В Греции зафиксировали смерть 13-месячного ребенка от гепатита неясной этиологии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие медицинские работники
Греческие медицинские работники - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Греции в среду зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.
"Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику в связи с лихорадкой в течение двух дней и вялости. При проведении анализов была обнаружена печеночная недостаточность и отек головного мозга и, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался", - говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах мира зарегистрировано 920 подобных случаев. Во всем мире в 45 случаях (5%) потребовалась трансплантация печени, а 18 случаев (2%) закончились смертью, сообщает EODY.
Отмечается, что в последние недели в мире наблюдается устойчивое снижение случаев заболевания.
На сегодняшний день в Греции зарегистрированы еще 11 случаев с симптомами острого гепатита неясной этиологии у детей. В этих случаях не требовалось специального лечения, они не сопровождались осложнениями и заболевшие оставались в хорошем состоянии.
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