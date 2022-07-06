https://ria.ru/20220706/gazprom-1800683171.html

"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"

"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах" - РИА Новости, 06.07.2022

"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"

"Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:39

2022-07-06T14:39

2022-07-06T15:07

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в среду, что газохранилище "Хайдах" до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам и Австрия будет его использовать. А министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что австрийский энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе. Причем она прямо заявила, что это хранилище "Газпрома".Уточняется, что долей в 22,22% Федеральное сетевое агентство Германии управляет через SEFE Securing Energy for Europe (ранее - Gazprom Germania), еще 33,33% через контролируемую ею Wingas. Оставшиеся 33,33% у австрийской RAG Austria.Оператор газохранилища – Astora GmbH - также находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии, поскольку его контролирует SEFE Securing Energy for Europe, указал "Газпром"."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.

https://ria.ru/20220630/gaz-1799426817.html

https://ria.ru/20220617/gaz-1796154345.html

https://ria.ru/20220706/gaz-1800619275.html

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