14:39 06.07.2022 (обновлено: 15:07 06.07.2022)
"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"
"Газпром": контрольный пакет ПХГ "Хайдах" находится под управлением Германии
Логотип АО "Газпром газораспределение" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в среду, что газохранилище "Хайдах" до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам и Австрия будет его использовать. А министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что австрийский энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе. Причем она прямо заявила, что это хранилище "Газпрома".
"Информация о структуре владения и управления подземным хранилищем "Хайдах" (Австрия). Владельцы: 11,11% - Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО "Газпром экспорт"). ... под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ", – говорится в сообщении российской компании в ее Telegram-канале.
Уточняется, что долей в 22,22% Федеральное сетевое агентство Германии управляет через SEFE Securing Energy for Europe (ранее - Gazprom Germania), еще 33,33% через контролируемую ею Wingas. Оставшиеся 33,33% у австрийской RAG Austria.
Оператор газохранилища – Astora GmbH - также находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии, поскольку его контролирует SEFE Securing Energy for Europe, указал "Газпром".
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.