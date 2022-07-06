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"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах" - РИА Новости, 06.07.2022
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"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"
"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах" - РИА Новости, 06.07.2022
"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"
"Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:39
2022-07-06T15:07
в мире
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германия
карл нехаммер
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газпром экспорт
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в среду, что газохранилище "Хайдах" до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам и Австрия будет его использовать. А министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что австрийский энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе. Причем она прямо заявила, что это хранилище "Газпрома".Уточняется, что долей в 22,22% Федеральное сетевое агентство Германии управляет через SEFE Securing Energy for Europe (ранее - Gazprom Germania), еще 33,33% через контролируемую ею Wingas. Оставшиеся 33,33% у австрийской RAG Austria.Оператор газохранилища – Astora GmbH - также находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии, поскольку его контролирует SEFE Securing Energy for Europe, указал "Газпром"."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
https://ria.ru/20220630/gaz-1799426817.html
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в мире, россия, австрия, германия, карл нехаммер, газпром, газпром экспорт, экономика
14:39 06.07.2022 (обновлено: 15:07 06.07.2022)
 
"Газпром" указал Австрии, кому принадлежит контрольный пакет ПХГ "Хайдах"

"Газпром": контрольный пакет ПХГ "Хайдах" находится под управлением Германии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Газпром газораспределение"
Логотип АО Газпром газораспределение - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Логотип АО "Газпром газораспределение" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" после заявлений властей Австрии по ПХГ "Хайдах" указал, что владеет в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% - под управлением Германии.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в среду, что газохранилище "Хайдах" до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам и Австрия будет его использовать. А министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что австрийский энергетический регулятор E-Control уже запустил процесс, чтобы положить конец систематическому ненаполнению хранилища в Хайдахе. Причем она прямо заявила, что это хранилище "Газпрома".
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 21:36
В Минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом
"Информация о структуре владения и управления подземным хранилищем "Хайдах" (Австрия). Владельцы: 11,11% - Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО "Газпром экспорт"). ... под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ", – говорится в сообщении российской компании в ее Telegram-канале.
Уточняется, что долей в 22,22% Федеральное сетевое агентство Германии управляет через SEFE Securing Energy for Europe (ранее - Gazprom Germania), еще 33,33% через контролируемую ею Wingas. Оставшиеся 33,33% у австрийской RAG Austria.
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17 июня, 15:40
Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России
Оператор газохранилища – Astora GmbH - также находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии, поскольку его контролирует SEFE Securing Energy for Europe, указал "Газпром".
"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 11:19
Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам
 
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