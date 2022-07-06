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Более 40 тысяч жителей МО обратились в офисы социальной газификации
Более 40 тысяч жителей МО обратились в офисы социальной газификации - РИА Новости, 06.07.2022
Более 40 тысяч жителей МО обратились в офисы социальной газификации
Программа "Социальная газификация" идет полным ходом в Московской области. Офисы проекта приняли уже более 40 тысяч жителей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:49
2022-07-06T18:49
2022-07-06T18:49
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Программа "Социальная газификация" идет полным ходом в Московской области. Офисы проекта приняли уже более 40 тысяч жителей. Об этом сообщил телеканал "360".Недавно один из офисов принял юбилейного, сорокатысячного клиента. Им стала Надежда Лебедева из села Иудино, которая пришла подать документы для участия в программе. Она рассказала, что о проекте узнала от друзей. В Иудино уже завершились все работы. Сейчас "Мособлгаз" проводит трубы в границах каждого участка по заявкам жителей.Стационарных офисов социальной газификации в регионе восемь, а мобильных – еще 12. В офисах жители могут не только подать заявки на газификацию их домов, но и заказать техническое обслуживание оборудования, оформить некоторые льготы и социальные услуги.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Программа "Социальная газификация" идет полным ходом в Московской области. Офисы проекта приняли уже более 40 тысяч жителей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Недавно один из офисов принял юбилейного, сорокатысячного клиента. Им стала Надежда Лебедева из села Иудино, которая пришла подать документы для участия в программе. Она рассказала, что о проекте узнала от друзей. В Иудино уже завершились все работы. Сейчас "Мособлгаз" проводит трубы в границах каждого участка по заявкам жителей.
Стационарных офисов социальной газификации в регионе восемь, а мобильных – еще 12. В офисах жители могут не только подать заявки на газификацию их домов, но и заказать техническое обслуживание оборудования, оформить некоторые льготы и социальные услуги.