https://ria.ru/20220706/gaz-1800753774.html

Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер

Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер - РИА Новости, 06.07.2022

Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер

Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:23

2022-07-06T17:23

2022-07-06T17:23

экономика

цены на нефть

франция

россия

элизабет борн

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны."Даже если Франция в меньшей степени зависит от российского газа... Если Россия решит прекратить поставки газа, нас это также затронет, поэтому мы должны рассмотреть все конкретные сценарии, даже самые сложные, и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами", - сказала Борн, выступая в среду с речью в Национальном собрании Франции.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

франция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, франция, россия, элизабет борн, санкции в отношении россии