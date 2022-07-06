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Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер - РИА Новости, 06.07.2022
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Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер - РИА Новости, 06.07.2022
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер
Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:23
2022-07-06T17:23
экономика
цены на нефть
франция
россия
элизабет борн
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны."Даже если Франция в меньшей степени зависит от российского газа... Если Россия решит прекратить поставки газа, нас это также затронет, поэтому мы должны рассмотреть все конкретные сценарии, даже самые сложные, и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами", - сказала Борн, выступая в среду с речью в Национальном собрании Франции.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.
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экономика, цены на нефть, франция, россия, элизабет борн, санкции в отношении россии
17:23 06.07.2022
 
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер

Премьер Борн признала, что остановки поставок газа из России повлияют на Францию

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны.
"Даже если Франция в меньшей степени зависит от российского газа... Если Россия решит прекратить поставки газа, нас это также затронет, поэтому мы должны рассмотреть все конкретные сценарии, даже самые сложные, и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами", - сказала Борн, выступая в среду с речью в Национальном собрании Франции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.
Уголь - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 08:06
Уголь спасет Европу от агрессивной России
 
ЭкономикаЦены на нефтьФранцияРоссияЭлизабет БорнСанкции в отношении России
 
 
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