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Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер - РИА Новости, 06.07.2022
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер
Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:23
2022-07-06T17:23
2022-07-06T17:23
экономика
цены на нефть
франция
россия
элизабет борн
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн признала, что если Россия примет решение остановить поставки газа в Европу, то это будет иметь последствия для ее страны."Даже если Франция в меньшей степени зависит от российского газа... Если Россия решит прекратить поставки газа, нас это также затронет, поэтому мы должны рассмотреть все конкретные сценарии, даже самые сложные, и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами", - сказала Борн, выступая в среду с речью в Национальном собрании Франции.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, франция, россия, элизабет борн, санкции в отношении россии
Остановки поставок газа из России затронут Францию, признала премьер
Премьер Борн признала, что остановки поставок газа из России повлияют на Францию