В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу
Депутат бундестага Фрай: план Германии по замене газа из России поставками СПГ провалился
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.
"Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища", — сказал Фрай.
Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев.
"В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", — заявил специалист.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.