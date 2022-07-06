https://ria.ru/20220706/gaz-1800563725.html

В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу

В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу - РИА Новости, 06.07.2022

В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T04:34

2022-07-06T04:34

2022-07-06T04:34

торстен фрай

германия

москва

берлин (город)

в мире

христианско-демократический союз германии

спг

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы.Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев."В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", — заявил специалист.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html

германия

москва

берлин (город)

россия

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