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В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу - РИА Новости, 06.07.2022
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В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу
В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу - РИА Новости, 06.07.2022
В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу
План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T04:34
2022-07-06T04:34
торстен фрай
германия
москва
берлин (город)
в мире
христианско-демократический союз германии
спг
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы.Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев."В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", — заявил специалист.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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торстен фрай, германия, москва, берлин (город), в мире, христианско-демократический союз германии, спг, россия, роберт хабек
04:34 06.07.2022
 
В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу

Депутат бундестага Фрай: план Германии по замене газа из России поставками СПГ провалился

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.
Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы.
"Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища", — сказал Фрай.
Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев.
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"В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", — заявил специалист.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Торстен ФрайГерманияМоскваБерлин (город)В миреХристианско-демократический союз ГерманииСПГРоссияРоберт Хабек
 
 
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